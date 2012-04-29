به گزارش خبرنگارمهر، رضا عظیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد توسعه کشاورزی مازندران در استانداری اظهار داشت: هم اکنون وضعیت آماده سازی زمین برای کاشت نشای برنج بیش از 200 هکتار عملیات شخم وشیار در شالیزارهای استان صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه سهمیه کود اوره 55 هزارتن بوده است افزود: تنها 51 هزار تن این کود تامین شده است



عظیمی با بیان اینکه نیازکودی استان بیش از 300 هزار تن است افزود: مابقی این نهاده توسط بخش خصوصی و آزاد تامین می شود



وی افزود: تاکنون بیش از 150 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان به صورت آب تخت درآمده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 205 هزار هکتار از اراضی شالیزای استانخزانه گیری و بذرپاشی در آن انجام شده است .



عظیمی افزود: وضعیت بیمه امسال هزار هکتار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.