820 برنامه فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالرحمان توفیقیان بعدازظهر یکشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان، افزود: این برنامه شامل فعالیتهای علوم قرآنی، دینی و مذهبی، ورزش و سلامت، آموزش، برپایی نمایشگاهها، فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری، تهیه و تجهیز کتابخانهها و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، سفرهای سیاحتی و زیارتی، توزیع اقلام فرهنگی و اعزام مبلغان به مناطق مختلف است.
وی اظهار داشت: اولویت اجرای این برنامهها در مناطق محروم روستایی با در نظر گرفتن تراکم و تمرکز جمعیتی است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمدافزود: جوانان، نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان هم از اولویتهای جامعه هدف طرحها و برنامههای فرهنگی در سال جاری هستند.
توفیقیان یادآور شد: در راستای سیاستهای دولت مبنی برکاهش تصدیگری دولت، برای اجرای این طرحها از ظرفیتهای کانونها، موسسات و تشکلهای غیردولتی استفاده میشود.
وی تصریح کرد: در سال گذشته 50 میلیارد و 400 میلیون ریال در این استان برای اجرای 800 برنامه فرهنگی و معنوی در قالب 110 محور در اختیار هشت دستگاه فرهنگی گذاشته شد.
توفیقیان بیان داشت: این میزان نسبت به سال قبل از آن 35 درصد رشد داشت.
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