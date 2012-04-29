انتخابات نماد تحقق اراده ملت است

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید نصیرپور با قدردانی از دست اندرکاران انتخابات اعم از مجریان و ناظرین اظهارداشت: به لطف الهی انتخابات امسال با کمترین اصطکاک و اعتراضی برگزار شد.

وی ، حضور در سنگر مجلس شورای اسلامی را توفیقی الهی خواند که با اراده و انتخاب مردم حاصل می شود ونمایندگان باید با خدمت به مردم شکرگذاراین توفیق الهی باشند.

عضو قوه مقننه کشور موفقیت نماینده مجلس را مرهون حمایت مردم و همکاری مسئولان ادارات و مدیریت اجرایی شهرستان دانست و ابرازداشت: طبیعی است که یک نماینده به تنهایی نمی تواند بر تمام مسائل احاطه داشته باشد بلکه نیازمند همکاری و همفکری با مدیران اجرایی می باشد.

نصیرپور خدمت به مردم و پیشرفت و توسعه منطقه را محصول همدلی و وحدت عنوان کرد و یادآورشد: با دستورات صادر شده از سوی وزیر راه و شهرسازی راه کلیه روستاهای سراب آسفالت خواهد شد.

نماینده سراب از آماده شدن سوله های نفلین سینیت سراب خبرداد و افزود: دولت 7میلیون یورو اعتبار ارزی و 100میلیارد ریال اعتبار ریالی برای طرح ملی نفلین در نظر گرفته است.

وی اظهارامیدواری کرد که با پیگیرهای نماینده منتخب سراب روند اجرایی پروژه های نیمه تمام سرعت بیشتری به خود بگیرد.

نصیرپور از عزم دولت برای اتمام پروژه های با پیشرفت 60-70درصدی با عنوان طرح مهر ماندگار خبرداد و افزود: دولت بنا دارد تا تمام این پروژه ها را تا پایان کاری دولت دهم به پایان برساند.