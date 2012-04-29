تمبر مطهر رونمایی می شود

عباس گچکار سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر گفت: وزارت ورزش و جوانان همزمان با آغاز هفته معلم همایش "جوان مطهر" را فردا (دوشنبه 11 اردیبهشت ماه) در لانه جاسوسی برگزار می کند.

وی افزود: همایش جوانان مطهر با هدف واکاوی و بازشناسی و ارائه سیر مطالعاتی برخی آثار استاد مطهری همزمان با هفته معلم آغاز به کار می کند.

به گفته گچکار، برگزاری این همایش برای جوانان هم به منظور معرفی استاد به نسل جوان و هم آشنایی نسل جوان با اندیشه های امام راحل (ره) و شهید مطهری از ضروریات بود و بر همین اساس وزارت ورزش و جوانان از مدت ها پیش اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری این همایش یک روزه کرد.

گچکار با بیان اینکه این همایش در فاز نخست برای جوانان مقطع متوسطه برگزار می شود، توضیح داد: این همایش در مرحله اول در 10 شهرستان استان تهران برگزار شده و قرار است همزمان با رونمایی از طرح مطهر، حلقه های معرفتی جوانان در شهرستان های استان تهران شکل گیرد.

دبیر همایش جوان مطهر عنوان کرد که قرار است با تشکیل حلقه های معرفتی، مسابقه ای برگزار و از برگزیدگان آن از هر شهرستان در روز ملی جوان (11 تیرماه) تقدیر و تجلیل شود.

به گزارش مهر، همایش "جوان مطهر" فردا دوشنبه ساعت 9 تا 12، در لانه جاسوسی برگزار می شود.