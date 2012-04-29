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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

عظمتی با مهر عنوان کرد:

حضور آگاهانه مردم در انتخابات موجب شکست توطئه های دشمنان است

حضور آگاهانه مردم در انتخابات موجب شکست توطئه های دشمنان است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: حضور یکپارچه و آگاهانه مردم در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی موجب شکست توطئه های دشمنان است.

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم در دور دوم انتخابات مجلس نهم نیز باید مشارکت جدی داشته باشند، افزود: حضور گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلور همدلی و شکست کفر جهانی است.

وی اظهارداشت: مردم ایران اسلامی در 33 سال گذشته نشان داده اند که در مسیر ارزشها و منویات رهبر معظم انقلاب حرکت می کنند و بدون شک حضور در انتخابات لبیک به امام و شهیدان است.

فرماندار رشت در ادامه ضمن گرامیداشت هفته معلم گفت: نسل جوان جامعه را باید با ارائه راهکارهای مناسب علمی و جوان پسند با اندیشه های اسلامی و فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) آشنا کرد.

وی افزود: دراین راستا رسالت معلمان در راهنمایی و تعلیم و تربیت نسل جوان و نوجوان بسیار مهم و تاثیرگذار است.

عظمتی یادآور شد: شأن و منزلت مقام معلم به حدیست که سالروز شهادت فیلسوف و متفکر بزرگ معاصر استاد شهید مطهری بعنوان روز معلم نامگذاری شده و این نشان از ادای دین به قشر آگاه و اندیشمند جامعه است.

وی همچنین با اشاره به خدمات استاد شهید مرتضی مطهری در خدمت به ترویج فرهنگ اسلامی گفت: این شهید بزرگوارهمواره سعی داشت احکام و معارف دینی و اسلامی را با زبان معلمی به جامعه انتقال دهد.

فرماندار رشت در ادامه از استادان و معلمان خواست با ارائه برنامه ریزیهای لازم در ترویج و شناساندن آثار و اندیشه های استاد مطهری تلاش بیشتری کرده و زمینه ساز اشتیاق دانشجویان و دانش آموزان را به آثار و کتابهای شهید مطهری فراهم کنند.

کد مطلب 1588623

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