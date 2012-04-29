برگزاری بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی گفت: این اجلاس شهریور ماه سال جاری در سرسرای انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: از آنجایی که بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز در کرمانشاه با دستور رهبر معظم انقلاب برگزار می شود، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به همین دلیل باید در فرصت باقیمانده تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.

منکرسی تاکید کرد: مطمئنا با توجه به سابقه خوب دینی و فرهنگی که در کرمانشاه وجود دارد، بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز به شکل بسیار مطلوبی در این شهر برگزار می شود و برگزاری آن نیز دستاوردهای فرهنگی بسیاری برای استان به همراه خواهد داشت.

نمایشگاهی از فعالیت‌های نماز در سطح استان کرمانشاه برگزار می شود

معاون فرهنگ آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور در کرمانشاه گفت: خوشبختانه در هر دوره برگزاری نمایشگاه شاهد دستاوردهای بسیاری بخصوص برای استان میزبان بوده ایم و مطمئنا در اجلاس پیش رو نیز کرمانشاه بی بهره از دستاوردهای بالای این اجلاس نخواهد بود.

سید محمد عبدالهی ایجاد بستر مناسب برای مشارکت و تعامل با صاحبنظران و اندیشمندان حوزه فرهنگ دینی و مساجد را یکی از اهداف اصلی اجلاس سراسری نماز عنوان کرد و افزود: با توجه به جایگاه رفیع مسجد در آموزه های دینی و فاصله وضعیت موجود مساجد با مسجد طراز اسلامی، بحث مسجد و بررسی چالش هایی که در ارتباط با آن وجود دارد به عنوان محوری ترین موضوع مورد مطالعه در بیستمین اجلاس سراسری نماز در نظر گرفته شده است.

عبدالهی، همچنین هدف کلی برگزاری اجلاس نماز را جریان‌سازی فرهنگی برای حساس نگه داشتن مسوولان و متولیان امر در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ نماز ذکر کرد و گفت: همانطور که ما در بحث نماز تکرار و مداومت بر آن را می‌بینیم، روزانه پنج بار این فریضه الهی اقامه می‌شود تا انسان‌ها دچار غفلت نشده و ارتباط خود را با مبدأ هستی نادیده نگیرند.

وی تاکید کرد: از برنامه‌های جدید و‌ متناسب با موضوع اجلاس مبنی بر نهضت مسجدسازی، شناسایی جمعی از خیّرین مسجدساز است که ضمن بیان عوامل موفقیت و انگیزه‌های ورود خویش به این کار از تعدادی از آنها در صحن علنی اجلاس تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد.

عبدالهی گفت: همچنین نمایشگاهی از دستاوردها و فعالیت‌های نماز در حوزه مسجد، در سطح استان کرمانشاه و در حاشیه اجلاس سراسری نماز برپا خواهد شد و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی نیز در دو هفته پایانی منجر به زمان اجلاس با حضور کارشناسان و متخصصان مرکز تخصصی نماز در دانشگاه‌ها، کارکنان ادارات و فرهنگیان از دیگر برنامه‌های بیست ‌و یکمین اجلاس سراسری نماز است.

تنها 7 درصد آب مصرفی کرمانشاه در بخش شرب مصرف می شود

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: با افزایش جمعیت کشور، توسعه صنایع پر مصرف، ارتقا سطح بهداشت جامعه، نیازهای آبی مردم هم بیشتر شده و لزوم فرهنگ سازی در مورد نحوه صحیح استفاده از آب بیشتر مورد تاکید است.

محمد کهریزی با اشاره به اینکه تنها یک درصد آبهای سطح زمین شیرین و قابل استفاده هستند، افزود: 90 درصد این میزان هم به صورت یخ و برف در سطح زمین پراکنده شده و از دسترس بشر خارج است و همین مقدار کم هم توزیع مکانی مناسبی ندارد، بطوریکه نیمی از آبهای دنیا تنها در شش کشور متمرکز شده است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: 90 درصد آب مصرفی استان کرمانشاه در بخش کشاورزی، هفت درصد در بخش شرب و مابقی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و به همین جهت صرفه جویی در بخش کشاورزی و افزایش راندمان مصرف آبیاری همواره مورد تاکید بوده است.

کهریزی افزود: متاسفانه آلودگی منابع آب موجود با مواد سمی و شیمیایی و خصوصا کودهای کشاورزی یکی دیگر از معضلات موجود است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رتبه چهارم تولید گندم در کشور برای کرمانشاه

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کار برداشت گندم در شهرستانهای قصرشیرین، گیلانغرب، ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه از اواسط اردیبهشت شروع می شود.

پرویزی فر سطح زیر کشت گندم استان در سال زراعی جاری را 440 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان 105 هزار هکتار آبی و 335 هزار هکتار دیم است.

وی افزود: همچنین چنانچه شرایط خرید گندم از کشاورزان مناسب باشد و سخت گیریهای سال گذشته اعمال نگردد، پیش بینی می شود خرید گندم امسال استان به 650 تا 700 هزار تن برسد.

پرویزی فر قیمت تعیین شده برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان را 395 تومان عنوان کرد و گفت: فکر می کنم با این قیمت کشاورزان تمایل زیادی به تحویل گندم خود به مراکز خرید نداشته باشند.

وی به وضعیت مزارع گندم استان نیز اشاره کرد و گفت: به علت پراکنش نامناسب بارندگی که پاییز امسال 70 تا 80 روز شاهد بارش در استان نبودیم و همچنین سرمای شدید زمستان، بخشی از مزارع گندم با کاهش تولید مواجه شدند.

ماموریت اصلی بسیج حفظ نظام اسلامی در تمامی عرصه ها است

حجت الاسلام غلامرضا گودرزی افزود: نیروهای مسلح که مسئولیت پاسداری از ارزشهای اسلامی را برعهده دارند باید بحث معنویت را در درجه نخست کارهایشان قرار دهند چرا که آنچه سبب ترس و وحشت دشمنان از سپاه و بسیج شده است، داشتن ایمان و معنویت در این نیروهای کاملا مردمی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ، نقش سپاه را در خنثی سازی فتنه ها و حراست از ارزشهای انقلاب بسیار مهم و موثر عنوان کرد و گفت: ماموریت اصلی بسیج نیز حفظ نظام اسلامی در تمامی عرصه های مختلف است.

وی حفظ بصیرت و هوشیاری را ضامن اعتلای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: تحقق اندیشه امت اسلامی در گرو وحدت است.

حجت الاسلام گودرزی ضمن گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه، اظهار داشت: برنامه‌های عقیدتی در کارآمدی بسیج و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نقش موثری دارد.

برگزاری همایش مداحان و نوحه سرایان ابا عبدالله الحسین (ع) در قصرشیرین

حجت الاسلام محمد محمودی رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)گفت: در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) این اداره پذیرای مداحان و نوحه سرایان و عاشقان ابا عبدالله الحسین (ع) بود و به همین مناسبت از مداحان اهل بیت (ع) در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین تجلیل شد.

حجت الاسلام علی ملکی امام جمعه قصرشیرین در پایان به سخنرانی در خصوص حضرت فاطمه (س) پرداخت و افزود: فاطمه زهرا(س) در مسیر عبادت به درجه ای می رسد که حتی خود را فراموش می کند و جان خود را سپر محبت خدا قرار داده و حتی آن را در راه دین و ولایت فدا می کند و مصداق این سخن می شود که جان خود را سپر دین قرار دهید "فاجعلوا أنفسکم دون دینکم".

امنیت یک تولید اجتماعی است

سرهنگ علی دولتی در جلسه شورای اداری پاوه که در محل تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، امنیت را یک تولید اجتماعی دانست که بخشی از آن به عهده مردم و بخشی نیز به عهده نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است تا در جامعه رفاه و آسایش برقرار شود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه افزود: امنیت و آسایش کنونی کشور و رسیدن کشور به اوج قله های عزت و افتخار مرهون خون شهیدان است.

در ادامه این مراسم امام جمعه پاوه با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد نیروی انتظامی در این شهرستان، از زحمات شبانه روزی این نیرو در راستای ایجاد نظم و امنیت قدردانی کرد.

ماموستا ملا قادر قادری با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره در کنار و همراه مردم است، گفت: فرماندهی و پرسنل این نیرو باید متناسب با فرهنگ خاص هر منطقه از کشور تدابیر لازم را در جهت همراهی با مردم بیندیشد.

وی افزود: در شهرستان پاوه هیچگاه بین مردم و نیروی انتظامی فاصله ای نیفتاده است و همواره مردم و این نیرو در کنار هم بوده و هستند.