به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، فهرست کوتاه نامزدهای «جایزه ارول» برای نوشتار سیاسی روز سه‌شنبه میلادی منتشر شد.

نام نویسندگان متعددی از افغانستان تا هند، چین تا ژاپن و دیگر نقاط جهان در این فهرست دیده می‌شود.

آثار اربابان قلم عمدتاً موضوعات مختلفی چون جنایات سایبری، جنگ تریاک در قرن 19، قتل در توکیو و زندگی یک سرباز در هلماند را در بر می‌گیرد.

یکی از نامزدهای مطرح در این لیست کتاب غیرداستانی «زیبا و نفرین‌شده: زندگی در هند نوین» نوشته سیدارتا دب است.

مکان وقوع 2 رمان قبلی دب هند بوده که به گفته خود وی مضمونشان «مردم حاشیه، مکان‌ها، طبقات و جوامعی که به آن‌ها به دیده تحقیر نگریسته می‌شود» است، نیز نزد خوانندگان محبوب بودند.

کتاب «زیبا و نفرین شده» این نویسنده به شیوه گزارش و به سبک روزنامه‌نگاری است.

دیگر نامزدهای این فهرست کوتاه عبارت است از: «بازار تاریک: سارقان سایبری، پلیس‌های سایبری و شما» نوشته میشا گلنی، «مردان مرده برخاسته» اثر توبی هارندن، «موش اوباش» به قلم گاوین نایت، «مردمانی که تاریکی را می‌خورند: سرنوشت لوسی بلک‌من» اثر ریچارد لیوید و «جنگ تریاک» به قلم جولا لاول از دیگر آثار مهم غایب در فهرست کوتاه اورل می‌توان به «تجارت ناعادلانه: چگونه تجارت بزرگ از فقرای جهان بهره‌برداری می‌کند و چرا مجبور نیست چنین کاری کند» نوشته کانر وودمن اشاره کرد.

وی در این اثر سیاسی زندگی‌های افسرده کارگران مهاجر چینی در کارخانه فاکسون که تولیدکننده محصولات اپل است، را روایت می‌کند.

برنده جایزه ارول که معتبرترین جایزه نوشتار سیاسی در بریتانیا است، در تاریخ 23 می در انگلستان معرفی می‌شود.