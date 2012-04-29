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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

حجازی اعلام کرد:

اختصاص 3.9 میلیارد تومان برای احداث پل غدیر ساری

اختصاص 3.9 میلیارد تومان برای احداث پل غدیر ساری

ساری- خبرگزاری مهر: شهر دار ساری گفت: سه میلیارد و 990 میلیون تومان برای احداث پل غدیر ساری هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حجازی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پل الغدیر ساری افزود: این پل محدوده تقاطع کمربندی به جاده بزرگراه شهید بهشتی برای جلوگیری از گره کور ترافیکی احداث شد.

وی افزود: طول این پل 400 متر و عرض آن 10 متر است.

حجازی گفت: این پل دارای پنج دهانه و فاصله هر دهانه ان 25 تا 40 متر است.

وی یادآور شد: این پل  توسط شرکت سیماب آذر و همکاری شرکت سوله طبرستان در مدت هشت ماه  احداث شده و دارای 50 شمع است.

وی افزود: هزینه این پل از درآمد های داخلی شهرداری وعوارض شهروندان تامین شده است.

فرامز نقیبی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: پروژه ساخت کارخانه زباله سوز و کمربندی شمالی از جمله طرح های اولویت دار شورای شهر و شهرداری ساری در سال 91 است.
 

کد مطلب 1588628

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