اختصاص 3.9 میلیارد تومان برای احداث پل غدیر ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حجازی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پل الغدیر ساری افزود: این پل محدوده تقاطع کمربندی به جاده بزرگراه شهید بهشتی برای جلوگیری از گره کور ترافیکی احداث شد.



وی افزود: طول این پل 400 متر و عرض آن 10 متر است.



حجازی گفت: این پل دارای پنج دهانه و فاصله هر دهانه ان 25 تا 40 متر است.



وی یادآور شد: این پل توسط شرکت سیماب آذر و همکاری شرکت سوله طبرستان در مدت هشت ماه احداث شده و دارای 50 شمع است.



وی افزود: هزینه این پل از درآمد های داخلی شهرداری وعوارض شهروندان تامین شده است.



فرامز نقیبی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: پروژه ساخت کارخانه زباله سوز و کمربندی شمالی از جمله طرح های اولویت دار شورای شهر و شهرداری ساری در سال 91 است.

