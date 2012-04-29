به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ارسال پیامک 1818 برای مشترکان تلفن ثابت از اسفندماه سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته و در حال حاضر از طریق این سامانه ثبت درخواست و دایری اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت به اطلاع مشترکان می رسد.

چنانچه مشترکان درهنگام درخواست ثبت نام اینترنت و یا تلفن ثابت تلفن همراه اول خود را اعلام کنند تمامی مراحل اعم از ثبت درخواست و دایری سرویس انتقال داده ها (ADSL) و یا تلفن ثابت از طریق پیامک به آنان اطلاع می شود.

در فروردین ماه سال جاری از 11 هزار و 334 درخواست ثبت و دایری اینترنت پرسرعت به 8 هزار و 325 مشترک و از 206 درخواست تلفن ثابت به 129 مشترک از طریق این سامانه اطلاع رسانی شده است.