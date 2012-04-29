به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی توانمندسازی زیست محیطی دهیاران البرز در دانشگاه محیط زیست افزود: در روستاها به دلیل بکر بودن محیط و فرهنگ غنی روستایی، به مسائل زیست محیطی توجه بیشتری می شود که این امر، بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، شاهد هستیم که به طور کلی در روستاهای استان البرز، مسائل زیست محیطی در مقایسه با شهرهای این استان، بیشتر رعایت می شود.

فرماندار کرج گفت: این امر کمک می کند تا مشکلات زیست محیطی کمتری در روستاها وجود داشته باشد که این امر بسیار مطلوب است و باید مورد توجه قرار گیرد.

بخش عمده زباله های روستاها در البرز را مسافران تولید می کنند

ایران نژاد افزود: در برخی از موارد، شاهد هستیم که میزان قابل توجهی زباله در روستاها برجای می ماند درحالیکه باید به یاد داشته باشیم که بخش عمده ای از این زباله را مسافران تولید کرده اند.

این مسئول ادامه داد: لازم است فرهنگ استفاده درست از طبیعت به بهترین نحو آموزش داده شود تا به کمک این امر، مشکلات زیست محیطی کاهش یابد.

فرماندار کرج گفت: فرهنگ استفاده درست از طبیعت در روستا تا حد زیادی وجود دارد و باید برای فرهنگسازی در شهرها در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

کارگاه آموزشی زیست محیطی دهیاران استان البرز به میزبانی دانشگاه محیط زیست که در میدان استاندارد کرج مستقر است، برگزار شد و برگزاری چنین کارگاه هایی تداوم دارد.