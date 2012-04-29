به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین‌المللی روز ملی خلیج فارس از ساعت 18در مجتمع نهم دی بوشهر با حضور مسئولان کشوری و لشکری، محققان و پژوهشگران داخلی و بین‌المللی آغاز شد.

در این همایش علاوه بر معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و مدیران ارشد استان بوشهر نیز حضور دارند که در آن استاندار، امام جمعه، شماری از شخصیت‌های خلیج فارس شناس و معاون اول رئیس جمهور سخنرانی دارند.

برگزاری جشن ثبت جهانی دریانوردی خلیج فارس، برگزاری همایش بزرگ گردشگری دریایی، برگزاری نمایشگاه اسناد و نقشه‌های تاریخی خلیج فارس از جمله برنامه‌های روز ملی خلیج فارس در بوشهر است.

در این همایش که به پاسداشت دهم اردیبهشت روز اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز در دوره صفویه و با رویکرد فرهنگی، گردشگری و اقتصادی برگزار می‌شود استادان، پژوهشگران و اندیشمندان داخلی و خارجی حضور دارند.

در این همایش 12مقاله علمی و پژوهشی و طرح مطالعاتی در قالب چهار کارگروه تخصصی هم در محورهای همایش ارائه می‌شود.

صبح امروز برنامه‌هایی چون تشکیل زنجیره انسانی با حضور بیش از پنج هزار نفر از اقوام و اقشار مختلف مردم و نواخته شدن زنگ روز ملی خلیج فارس به این مناسبت در بوشهر برگزار شد.