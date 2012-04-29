حجت الاسلام غلامرضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه جزایر سه گانه جزوء لاینفکی از سرزمین ایران است، بیان داشت: ادعای اعراب برای مالکیت جزایر سه گانه بیهوده و بی پایه و اساس است، ادعاهای اخیر دیکته شده آمریکا و رژیم صهیونیستی به اعراب است.

حجت الاسلام رستگار تصریح کرد: ادعاهای بدون سند عربها مال امروز نیست متاسفانه با نیت های سیاسی به این موضوعات دامن می زنند.

وی با اشاره به بهار عربی و جنبش وال استریت در آمریکا و اعتراضات مردمی در اروپا اظهارداشت: تمامی کشورهای هم پیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند لیبی، مصر، یمن و کشورهای اروپایی در حال فروپاشی است، اتفاقات سالهای اخیر نشان می دهد که مردم جهان با دسیسه ها و توطئه های آمریکا و کشورهای هم پیمانش آشنا شده اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان اضافه کرد: آمریکا و هم پیمانانش پشت پرده طرح مالکیت اعراب بر جزایر سه گانه قرار دارند که با دیکته کردن این موضوع به دنبال منافع خود و حضور در خلیج فارس و توجیه شکستهای اخیر خود هستند.

رستگار عنوان کرد: حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس به عنوان تامین امنیت منطقه هیچگونه توجیهی ندارد زیرا حضور آمریکا فساد آور و موجب افزایش ناامنی ها در آن منطقه خواهد شد، ویتنام، عراق و افغانستان نمونه های بارز گسترش فساد و ناامنی در منطقه است.

وی تاکید کرد: امنیت منطقه خلیج فارس تنها با حضور نیروهای کشورهای همسایه برقرار خواهد شد، از این رو حضور آمریکا در منطقه بی معنا است، متاسفانه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس محلی برای سودآوری آمریکا از منابع آنها شده است.

حجت الاسلام رستگار در ادامه گفتگو با مهر با اظهار اینکه کسی می تواند جهان را مدیریت کند که دارای انرژی فسیلی غنی باشد، افزود: ذخایر نفتی کشورهای اروپایی و غربی بیش از 9 سال دیگر تمام خواهد شد اما جمهوری اسلامی ایران تا 80 سال دیگر از منابع ذخایر نفتی بهره مند خواهد بود.

وی افزود: آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی سعی دارند با عناوین مختلفی حضور خود را در خلیج فارس و کشورهای حاشیه توجیه کنند، طرح مسائل و موضوعات مختلف تنها بهانه ایی برای ماندن در خلیج فارس است.

به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به استناد مدارک و اسناد تاریخی جزوه لاینفک خاک ایران است و اعراب نمی توان با طرح ادعاهای واهی منافع آمریکا را جامع عمل بپوشانند.