به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد توسعه کشاورزی استان در استانداری افزود: در سال گذشته 92 هزار هکتار از اراضی شالیزای استان به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد که این مقدار در سالجاری به رقم 102 هزار هکتار رسیده است.



وی افزود: در سال گذشته 55 هکتار از اراضی استان به صورت مکانیزه نشاکاری شده که در سالجاری تاکنون 900 هکتار از اراضی با ماشین نشاکاری شده است.



ابطالی با اعلام اینکه ارقام پرمحصول در بازار به قیمت دو هزار تومان عرضه می شود افزود: بیشترین ارقام پرمحصول شیرودی که با هشت هزار کیلوگرم بالاترین عملکرد را در هکتار دارد.



وی بیان داشت: تاکنون هزار تن کود اوره در بین شالیکاران توزیع شده است.



ابطالی گفت: حدود هفت هزار تن از کود فسفات به اراضی شالیزاری اختصاص داده شد که سه هزار تن آن در بین شالیکاران توزیع شده است.



