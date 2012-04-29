از برزیل تا کلمبیا؛ یک رسوایی به وسعت آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس نیروهای مخفی آمریکا در پی دامنه دار شدن رسوایی محافظان "باراک اوباما" در کلمبیا، دستور تحقیق درباره رفتار این نیروها در کشورهای خارجی قبل از سال 2011 تا کنون را صادر کرده است.

در همین رابطه شکایتهایی از برزیل و السالوادور رسیده که هم اکنون در حال پیگیری است. بر همین اساس سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که در حال تحقیق در خصوص اتهاماتی درباره چند مامورش است که ادعا شده به کلوبی شبانه مخصوص فعالیتهای غیر اخلاقی در السالوادور رفته و به روسپی ها پول پرداخت کرده اند.

بی بی سی با پرداختن به این ماجرا نوشت : گزارش شده که عده ای از محافظان شخصی رئیس جمهور آمریکا در سفری به السالوادور در سال ۲۰۱۱ برای لذت جویی جنسی، به روسپی ها پول داده اند، اما "الایجا کامینگ" نماینده دموکرات در کنگره آمریکا گفته که هنوز رئیس سرویس مخفی، مدرک "موثقی" در این خصوص پیدا نکرده، اما همچنان در حال تحقیق در این باره است.

"ادوین داناوان" سخنگوی سرویس مخفی آمریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت : "هر اطلاعاتی که به دست ما برسد و موثق تشخیص داده شود با عملکردی متناسب پیگیری می شود."

در همین رابطه شبکه ای تلویزیونی هم در سیاتل در گزارشی به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این وزارتخانه نیز در حال تحقیق درباره ماجرای السالوادور است. بنا بر این گزارش عده ای از کارکنان سفارت آمریکا در السالوادور نیز به کلوب استریپ تیز رفته اند.

سناتور جوزف لیبرمن، نیز گفته برای دستیابی به جزئیات بیشتر و اینکه آیا رفتارهای گزارش شده این ماموران سرویس مخفی در میان ماموران امری متداول بوده، در صدد است در سنای آمریکا جلسه پرسش و پاسخ برگزار کند.

ماجراهای اخیر نگرانیهای زیادی درباره امنیت رئیس جمهور آمریکا و افرادی که از او محافظت می کنند به وجود آورده است. در همین رابطه "جانت ناپوتیلانو" وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز به هیئتی در سنای آمریکا گفت که امنیت باراک اوباما در خطر نبوده است، اما این سوءرفتار "نابخشودنی" است.