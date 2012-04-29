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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

مسعودی در گفتگو با مهر:

اسلام و آموزه های دینی در هنر ایرانی مهجور مانده است

اسلام و آموزه های دینی در هنر ایرانی مهجور مانده است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: اسلام و آموزه های دینی در هنر ایرانی مهجور مانده و از همین رو برخی هنرمندان ایرانی به فرهنگ غربی گرایش پیدا کرده اند.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه اسلام و فرهنگ اسلامی در فعالیت های هنری هنرمندان گفت: متاسفانه در سالهای اخیر فرهنگ اسلامی در هنر ایرانی مهجور مانده و هنرمندان و آثار هنری تا حدی رنگ و بوی غربی به خود گرفته است.

وی افزود: دین اسلام دین هنر است و کتاب آسمانی این دین خود مظهر تمام و کمال هنر است و همینطور در تمامی کتب، احادیث وروایات هنر ناب اسلامی مشهود و بارز است.

وی تصریح کرد: توجه و تعمق در هنر اسلامی باعث می شود که بالاترین جایگاه ممکن در عرصه هنر دست یابیم اما متاسفانه این نگاه در چند سال اخیر وجود نداشته و الگو برداری از فرهنگ های غربی در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام مسعودی اظهار داشت: حوزه هنری در سالهای اخیر گام های موثری در جهت بسط و توسعه فرهنگ اسلامی در اقدامات هنری برداشته و تلاش کرده که برنامه های هنری خود را در جهت معرفی هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی، انقلابی و دفاع مقدس هدفمند کند.

وی اظهار داشت: حوزه هنری هم در بحث نشر کتاب و هم در حوزه موسیقی، نمایش و ادبیات، آثار ارزشمند و فاخری را همگام با ارزشهای اسلامی به جامعه عرضه کرده است.

وی گفت: این عملکرد باید در اولویت اقدامات همه نهادهای فرهنگی قرار گیرد تا کاستی ها در عرصه هنر جبران شود.
 

کد مطلب 1588647

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