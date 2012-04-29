به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و مسئولان جوانرود برگزار شد.

فرماندار جوانرود در این همایش با اشاره به موفقیت های جوانان این شهرستان در عرصه های مختلف گفت: ورزش یکی از اساسی ترین راههای رسیدن به جامعه ای سالم، فعال و به دور از سستی و پلیدی است و توسعه و ترویج ورزش به عنوان یک نیاز ضروری در هر سنی باید مورد توجه جدی برنامه ریزان و کارشناسان قرار گیرد.

مصطفی عظیمی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب به امر ورزش و بویژه ورزش همگانی افزود: پیاده‌روی و ورزش‌های همگانی باید در بین خانواده‌ها و در جامعه نهادینه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شور و استقبال فراوان خانواده‌های جوانرودی، این همایش‌‌ها را استمرار می‌دهیم تا گام موثری در ارتقا سلامت جامعه برداشته شود.

کرمانشاه قهرمان رقابت های دو صحرانوردی روستایی کشور شد

در پایان رقابت های دو صحرانوردی روستایی و عشایری کشور که در قزوین برگزار شد، تیم کرمانشاه در دره سنی جوانان توانست عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.

در این رقابت ها که به مدت یک روز برگزار شد، 217 دونده از استان های مختلف کشور در دو رده سنی نوجوانان و جوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند که 110 ورزشکار در رده سنی نوجوانان و 107 تن نیز در بخش جوانان حضور داشتند.

در رده سنی جوانان، تیم کرمانشاه توانست قهرمانی این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دهد و تیم های زنجان و آذربایجان شرقی عنوان های دوم و سوم را از آن خود کردند.

6 قایقران کرمانشاهی در راه رقابتهای برون مرزی

6 قایقران کرمانشاهی در اردیبهشت ماه سالجاری به رقابتهای برون مرزی در کشورهای مختلف اعزام می شوند.

رئیس هیئت قایقرانی استان کرمانشاه گفت: این ورزشکاران طی روزهای 20 تا 25 اردیبهشت ماه سالجاری به رقابتهای برون مرزی اعزام خواهند شد.

قیطانی افزود: شهلا بهروزی راد قایقران شایسته کرمانشاهی قرار است در رقابتهای بین المللی کاپ لهستان در رشته کایاک معلولین شرکت نماید.

وی افزود نادیا تالانگ دیگر ورزشکار کرمانشاهی است که قرار است در 2 رویداد مهم کاپ روسیه و رقابتهای جهانی آلمان در رشته کانو کانادایی شرکت نماید.

قیطانی تاکید کرد: 2 ورزشکار دیگر قایقرانی استان به نام های محمد طاهر حسینی افشار و محمد یوسف شهبازی نیز در رقابت های جهانی مجارستان در رشته کایاک شرکت خواهند نمود.

ورزشکار کرمانشاهی به اردوی استعدادیابی بدمینتون کشور دعوت شد

نازنین بشیری بدمینتون باز نوجوان کرمانشاهی به اردوی استعدادیابی بدمینتون کشورمان دعوت شد.

کمیته استعداد یاب فدراسیون بدمینتون کشورمان، اسامی 13 ورزشکار را برای حضور در اردوی استعدادیابی بدمینتون که به منظور پشتوانه سازی برای تیم ملی بدمینتون برگزار می شود را اعلام کرد که در میان دعوت شدگان نام بشیری دختر کرمانشاهی نیز دیده می شود.

این اردو قرار است از 25 تا 29 اردیبهشت در تهران برگزار شود.

بدمینتون بازان دعوت شده به اردو که متولدین سالهای 79 تا 81 هستند، زیرنظر فریبا جلالیان سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان به تمرین می پردازند.

قهرمانان لیگ پینگ پنگ استان کرمانشاه مشخص شدند

رقابتهای لیگ پینگ پنگ قهرمانی استان کرمانشاه با معرفی قهرمانان به پایان رسید.

در این رقابتها 16 ورزشکاربرتر این رشته حضور داشتند.

در پایان این رقابتها،حمید منتصری اول شد و آقایان آرش رشیدی و محمد ایوانی به مقامهای دوم و سوم دست یافتند.

بیژن آزمون، سعید بالاگبری، فرزاد امیری، نیما رحیمی، آرمین عنایتی، امیر سروش، خالد حیدری، فرید جواهری و ایرج کنعانی نیز در مکانهای چهارم تا شانزدهم لیگ دسته یک پینگ پنگ استان قرار گرفتند.

این رقابتها بصورت دوره ای در خانه پینگ پنگ کرمانشاه برگزار شد.