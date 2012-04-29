ایران سه هزار مدرسه در عراق می سازد/تولید 9.5 میلیون بشکه نفت در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی های استان خوزستان در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: ایران و عراق کشورهایی هستند که از نظر نزدیکی فرهنگی و دینی مشترکات فراوانی با هم دارند که شیطنتهای برخی از کشورها باعث شد آنها مثل دو سیب از نیمه از هم جدا شوند.

وی افزود: در سفر اخیر نوری مالکی نخست وزیر عراق به ایران، توافقات خوبی بین دو کشور صورت گرفت که از جمله می توان به احداث دو هزار منزل مسکونی و سه هزار مدرسه در عراق اشاره کرد. برای این کار به زودی وزیر راه و شهرسازی به منظور حصول توافقات نهایی عازم عراق می شود تا قرارداد تکمیل شود.



معاون اول رئیس جمهور بر لزوم بستن قراردادی برای تزانزیت بین ایران و عراق تاکید کرد و گفت: این کار به اندازه صادرات نفت کل کشور، درآمد عاید ایران می کند به همین دلیل ما مصمم به اجرای این کار هستیم.



وی در ادامه از تام الاختیار بودن استاندار خوزستان برای همکاری هر چه بیشتر با استانهای همجوار عراقی گفت و تصریح کرد: این تصمیم را اتخاذ کردیم تا استانداری خوزستان بدون وجود موانع در راه توسعه گام برداشته و نگران مجوزها نباشد.



وی تقویت خوزستان را تقویت ایران دانست و افزود:‌ آبادانی خوزستان یعنی آبادانی ایران و امروز شاهد آن هستیم که خوزستان و بصره در کنار یکدیگر به تعاملات تجاری پرداخته‌اند.



رحیمی، بندر بصره را یکی از شهرهای مهم و صاحب نام در منطقه و جهان دانست و گفت: خوزستان و بصره دو استان همجواری هستند که هر دو نگینی درخشان در منطقه و در کشورهای ایران و عراق به شمار می روند.



معاون اول رئیس جمهور با به اینکه عراق می تواند در روز نزدیک به 9.5 میلیون بشکه نفت تولید کند، افزود: باید از همه فرصتها استفاده کرد و همه چیز را نهادینه و استقرار کرد تا کسی نتواند به آن آسیبی برساند و کشور عراق به روزهای درخشانی دست پیدا کند.



وی تاکیدکرد: خوزستان نگین انگشتری کشور است و ما مثل خوزستان در کشور نداریم. هیچ استانی مثل خوزستان امکانات، مزیتها و سرمایه گذاریهایی که در اینجا صورت می گیرد ندارد و در نتیجه می توان گفت خوزستان در کشور بی نظیر است.



معاون اول رئیس جمهور قرار است پس از انجام برنامه های کاری خود در سفر به استان خوزستان، برای شرکت در همایش بین المللی روز ملی خلیج فارس خوزستان را به مقصد استان بوشهر ترک کند.