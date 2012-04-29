67 هزار روستایی ساوجبلاغ تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم معدندار گفت: در این شهرستان 82 هزار و 505 نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند که بیشترین تعداد بیمه شدگان را روستاییان تشکیل می دهند.



معدندار افزود: در قالب بیمه ایرانیان نیز دو هزار و 960 نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی این منطقه قرار دارند.



وی گفت: اکنون تمام خدمات اداری نظیر تعویض، المثنی، تمدید، ابطال دفترچه و صدور معرفینامه روستاییان در اداره بیمه شدگان ساوجبلاغ ارائه می شود.



معدندار افزود: در شهرستان ساوجبلاغ 39 پزشک عمومی، 10 پزشک متخصص، 22 داروخانه، هفت آزمایشگاه، سه مرکز توانبخشی و دو مرکز پرتو پزشکی طرف قرار داد با بیمه برای ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان هستند.

وی یادآور شد: 70 هزار نفر از جمعیت 280 هزار نفری ساوجبلاغ در روستاها ساکن اند.

پرداخت 2 میلیارد تومان تسهیلات مقاوم سازی به روستائیان ساوجبلاغ



پارسال 2 میلیارد تومان تسهیلات مقاوم سازی مسکن به روستائیان شهرستان ساوجبلاغ پرداخت شد.



معاون عمرانی فرمانداری ساوجبلاغ گفت:به هر واحد مسکونی تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات مقاوم سازی تعلق گرفت.



جواد اسحاقی افزود:این تسهیلات در 3 مرحله همزمان با پیشرفت فیزیکی واحد مسکونی و بصورت بلند مدت و کم بهره به صاحبان خانه پرداخت شده است.



وی گفت: شهرستان ساوجبلاغ دارای 130 روستا با جمعیتی حدود 70 هزار نفر است که اغلب واحدهای مسکونی روستایی در این شهرستان مقاوم سازی شده است.



اسحاقی گفت: با توجه به احتمال خطرات زلزله ،مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی با نظارت کارشناسان فنی و عمرانی انجام شد.



وی افزود: عمران وآبادانی روستاها با هدف پیشگیری از مهاجرت در اولویت مدیران برنامه ریز است تا از رونق این مراکز تولیدی کشاورزی کاسته نشود.

شوراهای نمونه شهرستان کرج معرفی شدند



مهدی ایران نژاد در همایش سالروز تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستاها در سالن شهدای دولت استانداری البرز ضمن تبریک به مناسبت این روز به اعضای شوراهای حاضر در جلسه اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته شوراهای اسلامی شهرهای محمدشهر و مشکین دشت و شوراهای روستاهای ارنگه، صحت آباد و گلستانک به عنوان شوراهای نمونه شهرستان معرفی شدند.



بانوان دونده البرز، قهرمان مسابقات کشوری شدند شورهای نمونه شهرستان کرج طی مراسمی با حضور فرماندار کرج، فاطمه آجرلو نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان شهرستان معرفی شدند.مهدی ایران نژاد در همایش سالروز تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستاها در سالن شهدای دولت استانداری البرز ضمن تبریک به مناسبت این روز به اعضای شوراهای حاضر در جلسه اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته شوراهای اسلامی شهرهای محمدشهر و مشکین دشت و شوراهای روستاهای ارنگه، صحت آباد و گلستانک به عنوان شوراهای نمونه شهرستان معرفی شدند. تیم بانوان دونده استان البرز در اولین مرحله مسابقات منطقه ای نوجوانان در تهران به مقام قهرمانی دست یافت. رئیس هیئت دو ومیدانی استان البرز افزود: این مسابقات کشوری در بخش بانوان و رده سنی نوجوانان به دو صورت تیمی و انفرادی با شرکت هشت تیم و56 ورزشکار در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد که تیم استان البرز با شرکت هفت ورزشکار به سرپرستی و مربیگری زینب سُسگی توانست با کسب 40 امتیاز به مقام اول دست یابد و تیم های خراسان رضوی و گلستان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند. در این مسابقات نتایج تیمی ورزشکاران استان البرز به شرح ذیل است: - پرش ارتفاع: مقام اول غزاله مصطفی – مقام دوم مریم عزیزی؛ پرتاب وزنه: مقام سوم لیلا فلاح نژاد؛ مقام چهارم غزاله سرچشمه؛ دو 200 متر: مقام چهارم مهدیه جعفربیگلو؛ مقام پنجم صهبا فرزادوند؛ دو 800 متر: مقام اول آناهیتا سلطانی، پرش طول: مقام دوم غزاله سرچشمه و در دو 100 متر مهدیه جعفربیگلو به مقام ششم دست یافت. نتایج هفته چهارم لیگ داخلی تیراندازی استان البرز (آقایان) اعلام شد



در رشته تپانچه بادی تیم میثاق با امتیاز 1110 مقام اول، تیم مالک اشتر با امتیاز 1096 مقام دوم، تیم شهید کریمی وقار با امتیاز 1092 مقام سوم را از آن خود کردند.



همچنین در رشته تفنگ بادی تیم ثابت هدف پارس الف با 1145 امتیاز مقام اول، تیم میثاق با 1138 امتیاز مقام دوم و تیم شهید کریمی وقار با 1115 امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در ادامه این مسابقات در رشته انفرادی تپانچه، مصطفی نصیری (میثاق) با کسب 381 امتیاز نفر اول، سیداحمد میرجهانبخش موسوی (مالک اشتر) با کسب 376 امتیاز نفر دوم، فرهاد حسنوند (کریمی) با کسب 373 امتیاز نفر سوم، گوی سبقت را از حریفان ربودند.

همچنین در رشته انفرادی تفنگ، آرش مولانا (ثابت هدف پارس الف) با کسب 388 امتیاز نفر اول، حمید مقصودی (میثاق) با کسب 385 امتیاز نفر دوم، فرزاد مناف فر (کریمی) با کسب 382 امتیاز نفر سوم، این رقابت ها را همراهی کردند.

تیم های "دستگردی الف" و "دستگردی ب" به دلیل تغییر اسپانسر به تیم های "ثابت هدف پارس الف" و ثابت هدف پارس ب" تغییر نام دادند.