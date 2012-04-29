به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله الماسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال از دو هزار و630 نفراز معلمان نمونه استان کرمانشاه تجلیل به عمل خواهد آمد.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم در استان کرمانشاه افزود: از این تعداد معلم نمونه، 457 نفر از شهرستان های استان کرمانشاه هستند و مابقی معلمان نمونه شهر کرمانشاه هستند.

الماسی تاکید کرد: در سطح کشور نیز امسال در حدود 66 معلم نمونه از استانهای کشور انتخاب می شوند و 8 معلم دیگر به عنوان معلم نمونه کشوری تجلیل خواهند شد.

وی با اشاره به جوایز امسال به معلمان نمونه، گفت: طبق برنامه ریزی امسال به معلمان نمونه کشور، علاوه بر جوایز و هدایای تعیین شده، یک فقره فیش حج عمره مفرده خانه خدا به آنها تعلق خواهد گرفت.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم در استان کرمانشاه افزود: مسئولان آموزش و پرورش کشور، امسال برای تشویق بیشتر معلمان به فعالیت و بالا بردن بازده آموزگاران، میزان هدایای هفته معلم افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: سال گذشته 1.1 میلیارد ریال اعتبار به هدایای معلمان نمونه کشور تعلق گرفت، ولی امسال این میزان به بیش از 1.8 میلیارد ریال افزایش یافته است.

الماسی گفت: امسال رقابت بین معلمان نمونه در 27 گروه انجام می شود که رقیب هر معلم از همان گروه خواهد بود.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم در استان کرمانشاه تاکید کرد: برای انتخاب معلمان نمونه امسال برخی از شاخص ها همانند اختراعات، تالیفات، کسب مقام در جشنواره ها ملاک ما خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در هفته معلم برنامه های زیادی برای برگزاری خواهیم داشت، گفت: همچنین در هفته معلم، مراسم تجلیل از پیشکسوتان، خانواده شهدای فرهنگی، و معلمان نمونه برگزار خواهد شد.