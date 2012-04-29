شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تالارشیشه ای امروز، شرایط متفاوتی را رقم زد و صنایعی مثل خودرویی ها و بانکداری و بیمه، در شرایط جدیدی نسبت به روزهای قبل خود قرار گرفتند.

با توجه به آغاز فصل مجامع و تقسیم سودهای نقدی مناسب در مجامع سال جاری، توجه معامله گزان این روزها بیشتر معطوف به اخبار پیرامون مجامع و نمادهایی است که به زمان برگزاری مجمع نزدیک می شوند.



معامله گران بورسی در روز جاری 236 میلیون و 639 هزار و 38 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 769 میلیارد و 955 میلیون و 354 هزار ریال را در 19 هزار و 262 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. ارزش روز بازار نیز در پایان معاملات امروز یک هزار و 334 میلیارد و 728 میلیون و 745 هزار میلیارد ریال رسید.



شاخص کل امروز با کاهشی 56 واحدی به رقم 26 هزار و 953 واحد رسید. شاخص صنعت نیز کاهشی 70 واحدی را تجربه کرد و در عدد 21 هزار و 676 به کار خود پایان داد. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز 7 واحد پایین آمد. همچنین در حالی که شاخص بازار اول افتی 59 واحدی را ثبت کرد شاخص بازار دوم با رشدی 18 واحدی مواجه شد و به رقم 36 هزار و 805 واحد رسید.