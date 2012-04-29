به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پرواز 677 "هما" در مسیر دبی به فرودگاه حضرت امام(ره) شب گذشته در ساعت 22 و 50 دقیقه در فرودگاه بندرعباس فرود آمد.

در پی برخورد پرنده با شیشه سمت چپ کابین خلبان؛ خلبان پرواز تصمیم می‌گیرد برای حفظ ایمنی پرواز و بررسی‌‌های لازم در فرودگاه بندرعباس فرود آید.

بعد از فرود و بررسی مشکل پیش آمده توسط متخصص فنی، مشخص می‌شود هواپیما قادر به ادامه پرواز نیست، لذا مسافران جهت اسکان به هتل انتقال می‌یابند.

با پیگیری‌های به عمل آمده در ساعت 3 بامداد روز جاری، یک فروند هواپیمای جایگزین از تهران برای انتقال مسافران به بندرعباس اعزام شد. هواپیمای اعزامی در ساعت 7 و 45 دقیقه صبح در فرودگاه حضرت امام(ره) به زمین نشست.

برخورد شی خارجی با هواپیما از مواردی است که قابل پیش بینی نیست، لذا اطمینان از تامین امینی پرواز جوز اولویت‌های اولیه پرواز است که در هر حال رعایت می‌گردد.