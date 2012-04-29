رئیس شورای شهر دزفول تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که شنبه شب به منظور رای گیری از اعضای شورا برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه این شورا تشکیل شد، سید مصطفی عظیمی فر و علیرضا زمانی راد برای انتخاب رئیس شورا نامزد شدند که پس از اخذ آرا سید مصطفی عظیمی فر با پنچ رای از مجموع ۹ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و زمانی راد موفق به کسب دو رای شد و از مجموع ۹ رای داده شده توسط اعضا دو نفر رای ممتنع دادند.

پس از انتخاب رئیس شورا «عظیم سرافراز» و «غلامعلی سلیم گندمی» نامزد انتخاب نائب رئیسی شورا شدند که سرافراز با کسب پنج رای از مجموع ۹ رای ماخوذه به عنوان نائب رئیس شورا برگزیده شد و سلیم گندمی موفق به کسب دو رای شد و دو رای نیز ممتنع داده شده بود.



در ادامه این جلسه با رای اعضای شورا «هوشنگ زلقی» به عنوان خزانه دار و «میرزا علی آستی» به عنوان منشی انتخاب شدند.