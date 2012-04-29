  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

در انتخابات جدید/

رئیس شورای شهر دزفول تغییر کرد

رئیس شورای شهر دزفول تغییر کرد

دزفول - خبرگزاری مهر: جلسه انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دزفول انجام و در آن سید مصطفی عظیمی فر به عنوان رئیس جدید شورای شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که شنبه شب به منظور رای گیری از اعضای شورا برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه این شورا تشکیل شد، سید مصطفی عظیمی فر و علیرضا زمانی راد برای انتخاب رئیس شورا نامزد شدند که پس از اخذ آرا سید مصطفی عظیمی فر با پنچ رای از مجموع ۹ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و زمانی راد موفق به کسب دو رای شد و از مجموع ۹ رای داده شده توسط اعضا دو نفر رای ممتنع دادند.

پس از انتخاب رئیس شورا «عظیم سرافراز» و «غلامعلی سلیم گندمی» نامزد انتخاب نائب رئیسی شورا شدند که سرافراز با کسب پنج رای از مجموع ۹ رای ماخوذه به عنوان نائب رئیس شورا برگزیده شد و سلیم گندمی موفق به کسب دو رای شد و دو رای نیز ممتنع داده شده بود.

در ادامه این جلسه با رای اعضای شورا «هوشنگ زلقی» به عنوان خزانه دار و «میرزا علی آستی» به عنوان منشی انتخاب شدند.
کد مطلب 1588659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها