نیروهای بسیجی در کارهای اجرایی کمترین خطا را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل سپاه ناحیه شهرستان البرز به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی سپاه برگزار شد اظهارداشت: سپاه و بسیج مستضعفین این افتخار را دارند که در راستای منویات رهبری به عنوان سرباز ولایت گام بردارند.

وی با اشاره به روز معلم و گرامیداشت یاد شهید مطهری بیان کرد: شهید مطهری از اندیشمندان شاخص اسلامی است که به فرموده امام راحل همه آثار این شهید بزرگوار مفید و تاثیرگذار است و مطالعه این کتب ارزشمند به همه گروه ها توصیه می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان البرز افزود: مطالعه مجموعه آثار ارزشمند این معلم بزرگ می تواند ضمن افزایش اطلاعات مذهبی، سیاسی و اجتماعی افراد به تقویت بینش دینی نیز کمک کرده و مسیر درست را در پیش روی افراد ترسیم کند.



حجت الاسلام مصائبی تصریح کرد: آثار و اندیشه های شهید مطهری در کلاسهای عقیدتی و سیاسی سپاه برای آشنا کردن افراد با مسائل دینی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در خصوص نامگذاری امسال و اهمیت حمایت از تولیدات داخلی اظهارداشت: با وجود آن که قادریم کالاهای مرغوب و با کیفیت در بخش های صنعتی و کشاورزی تولید کنیم اما متاسفانه به دلیل افزایش خرید کالاهای خارجی با مشکلاتی در عرضه و فروش کالاهای ایرانی مواجه هستیم و در بخش کشاورزی بسیاری از محصولات به دلیل تولیدات زیاد خریدار ندارد و روی دست کشاورز می ماند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان البرز گفت: فرهنگ سازی و تشویق مردم به خرید کالای داخلی موجب اشتغال و رونق اقتصادی و فعال شدن بیشتر واحدهای تولیدی می شود.



وی یادآورشد: اجرای طرح ابرار، نشست های فرهنگی و سیاسی، برگزاری کارگاههای مهارت آموزی و نهضت روشنگری، گردهمایی سیاسی، تشکیل جلسات اخلاق اسلامی، برگزاری مسابقات قرآن، اذان، احکام و کتابخوانی از جمله برنامه های آموزشی و فرهنگی سپاه در این شهرستان است.

حجت‌ الاسلام مصائبی ضمن تأکید بر روند اجرای هر چه بهتر برنامه ‌های ویژه در هفته عقیدتی سیاسی سپاه یادآورشد: در هفته عقیدتی برنامه ‌هایی از جمله دیدار با خانواده های معظم شهدا، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار با ائمه جمعه، نشست‌ های تخصصی با محوریت اعتقادی اخلاقی و سیاسی در سطح حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان اجرا می ‌شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان البرز با بیان اینکه مهمترین برنامه بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی در سالروز شهادت استاد شهید آیت ‌الله مطهری برگزار می ‌شود افزود: این برنامه با حضور آحاد مردم، مسئولان شهرستان، بسیجیان و با سخنرانی حجت‌ الاسلام سید مرتضی حسینی منتخب مردم در مجلس نهم برگزار می ‌شود.