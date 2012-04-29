به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهادری ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی توانمندسازی زیست محیطی دهیاران البرز در دانشگاه محیط زیست افزود: دهیاری ها نقش بسیار تعیین کننده ای در ارتقای امور و کاهش مشکلات در روستاها دارند و این امر در خصوص مسائل زیست محیطی نیز صدق می کند.

مدیرکل امور روستایی البرز ادامه داد: یکی از مواری که لازم است به شکل جدی و مطلوب، مورد توجه دهیاری ها و شوراهای روستایی قرار گیرد، کمک به حفاظت محیط زیست در روستاها و تداوم همکاری ها وتعامل در این خصوص است.

این مسئول گفت: دهیاران پل ارتباطی میان دولت و مردم در روستاها دارند و اگر به وظایف خود به بهترین نحو عمل کنند، بسیاری از مشکلات حل می شود.

دهیاران نقش بسزایی در امر حفاظت از محیط زیست دارند

مدیرکل امور روستایی البرز افزود: دهیاران نقش بسزایی در امر حفاظت از محیط زیست دارند و باید به سهم خود در این راستا بکوشند و اقدامات لازم و مورد نیاز را انجام دهند.

بهادری ادامه داد: با توجه به محدود بودن منابع مربوطه، اگر دهیاران به وظایف خود در زمینه مسائل زیست محیطی عمل کنند، بسیاری از مشکلات زیست محیطی در روستاها حل می شود که این امر، اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول گفت: دهیاران، نماینده ما در خصوص مدیریت بحران در روستاها هستند که این امر، وظایف آنها را سنگینتر و مهمتر می کند و باید به این امر توجه کافی داشته باشیم.

مدیرکل امور روستایی البرز افزود: کاهش مشکلات زیست محیطی و ارتقای کیفی حفاظت از محیط زیست نیازمند فرهنگسازی است و این امر در خصوص روستاهای استان البرز نیز صدق می کند.