به گزارش خبرنگار مهر نشست مطبوعاتی مجموعه تلویزیونی داوران با حضور سید جلال نحوی مدیر گروه علمی و فرهنگی سیما فیلم، احمد امینی کارگردان، سعید شاهسواری تهیه کننده، مسعود رایگان بازیگر و اصحاب خبرگزاری ها و مطبوعات ظهر امروز در سالن جلسات مرکز سیما فیلم برگزار شد.

در ابتدای نشست مدیر گروه علمی و فرهنگی مرکز سیمافیلم گفت: همانطور که می دانید تعداد پرونده های قضایی کم نیستند. گاهی اوقات مردم از قوانین و مقررات حقوقی اطلاع زیادی ندارند و نبود اطلاعات کافی منجر به مسائل و مشکلات قضایی می شود، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم مجموعه تلویزیونی "داوران" را با همین موضوع کار کنیم. در این مجموعه پرونده های قضایی که بیشتر جنبه عمومی دارند دستمایه قصه قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: در مجموع ما روی موضوع های عمومی همچون شهادت دروغ و عواقب آن و. .. کار کردیم. شکل گیری این مجموعه تلویزیونی به سه سال پیش برمی گردد که مذاکرات اولیه را انجام دادیم. در چندین مرحله تحقیقات این پرونده صورت گرفت و ما پرونده هایی را برای این سریال انتخاب کردیم که به زندگی مردم نزدیک باشد. همچنین آقای شاهسواری کمک زیادی در نگارش این پروژه کردند.

نحوی ادامه داد: در ابتدا قرار بود مجموعه تلویزیونی "داوران" به صورت اپیزودی ، اما با شخصیت های ثابت کار شود اما بعد از مدتی تصمیم گرفتیم قالب قصه به شکل پیوسته شود.

در ادامه این نشست احمد امینی کارگردان اشاره کرد گرچه ما برای سریال داوران سه سال وقت صرف کردیم، ولی به نظرم این سه سال به هدر نرفته است و ما به یک نتیجه خوب رسیده ایم.

ماجرای ساخت این مجموعه به تابستان سال 88 بر می گردد که آقای جمال امید از سیما فیلم با من تماس گرفت. او اشاره کرد که پروژه ای به این شکل قرار است در سیما فیلم کار شود . او از من پرسید که آیا انگیزه ساخت این مجموعه را دارم یا نه؟ و من هم پاسخ مثبت دادم. چرا که چند سال می شد که کار نکرده بودم و از سوی دیگر علاقه مند به کار کردن روی پرونده های حقوقی بودم. شاید اگر سینماگر نمی شدم، وکیل می شدم.

وی ادامه داد: علاوه بر آن تعدادی از دوستان من در کار وکالت مشغول هستند و من همیشه در کارهایشان کنجکاوی می کردم. به همین دلیل تا حدودی با مسائل حقوقی و قضایی آشنایی داشتم. همچنین دو فیلم سینمایی ام با عنوان "چتری برای دو نفر" و "این زن حرف نمی زند" بر اساس پرونده های قضایی کار کردم.

امینی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود داوران در قالب 10 تله فیلم با ماموریت پرونده های حقوقی تهیه شود گفت: از ابتدا قصد داشتیم کاری که تهیه می شود در کنار سرگرم کنندگی جنبه آموزشی هم داشته باشد.

باید تاکید کنم آقای شاهسواری تهیه کننده این پروژه زحمت زیادی برای نگارش این مجموعه کشیدند و یکی از نویسندگان این پروژه بود. گروه نویسندگان شامل آقای شاهسواری، جمیله دارالشفایی، حمید گرشاسبی و اصغر عبداللهی بود.

این کارگردان یادآور شد: کار کردن روی موضوعات قضایی دشوار است و حساسیت های خودش را می طلبد به همین دلیل ما از ابتدا یک مشاور حقوقی برای کار در اختیار داشتیم. او طرح ها و قصه ها را می خواند تا با مشکلی روبرو نشویم البته معتقدم هنگام پخش مجموعه تلویزیونی "داوران" با واکنش هایی روبرو می شویم چرا که روی پرونده های حساس کار کرده ایم که زمینه واقعی دارد. به عنوان نمونه روی دو قتل در این پروژه کار می شود. سعی کرده ایم قصه ها برای مخاطبان یکنواخت نباشد.

سید جلال نحوی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه علی دارابی معاون سیما در شش ماهه دوم سال 90 بخشنامه ای صادر کرد و در این بخشنامه تاکید کرد که نشان دادن قتل و صحنه های خشونت در آثار نمایشی ممنوع شده، آیا این بخشنامه شما را با مشکلی روبرو نمی کند؟ گفت: ما روی پرونده هایی کار می کنیم که موضوع آن تمام شده است و حالا ما آن را بررسی می کنیم. در این رابطه ما قرار نیست خشونت را قتل را نشان دهیم بلکه جمع آوری مدارک نشان داده می شود.

احمد امینی در پاسخ به همین سئوال خبرنگار مهر گفت: ما در این مجموعه قرار نیست قتل هایی را مطرح کنیم که تاثیر منفی روی مخاطب دارد و آنها را اذیت می کند اگر هم بخشنامه ای در این رابطه صادر نشده بود باز هم ما به موارد آزاردهنده نمی پرداختیم که مخاطب را اذیت کند.

این کارگردان در پاسخ به این سئوال که آیا مجموعه "داوران" شباهتی به سریال وکلای جوان دارد به صراحت گفت: نه، شباهتی به این پروژه ندارد. مدیر گروه علمی و فرهنگی مرکز سیما فیلم در پاسخ به این سئوال که آیا در این مجموعه روی پرونده های اختلاس هم کار می کنید یا نه، گفت: نه، ما در این مجموعه به موضوعات دیگری می پردازیم. کار کردن روی موضوع اختلاس کار دیگری می طلبد. اختلاس سازوکار خودش را دارد و این طور نیست که اکثر افراد جامعه با این مسئله روبرو شوند. ما در این مجموعه به پرونده هایی می پردازیم که بیشتر عمومیت داشته باشد.

سعید شاهسواری تهیه کننده مجموعه تلویزیونی "داوران" در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر کلید زدن این پروژه و بازیگران گفت: این مجموعه 25 اردیبهشت ما کلید زده می شود. در این مجموعه مسعود رایگان نقش جلال را بازی می کند که نقش محوری است. همچنین با بقیه بازیگران نیز صحبت کرده ایم و در حال مذاکره هستیم در مجموع این سریال 4 بازیگر ثابت دارد. علاوه بر آن تعداد بازیگران مهمان کم نیستند. مجموعه تلویزیون داوران در 16 قسمت 45 دقیقه ای تهیه می شود.

مسعود رایگان در ادامه این نشست گفت: من از بهمن ماه با این پروژه همراه بودم.

این بازیگر در پاسخ به این سئوال که آیا نقش جلال شباهتی به شخصیت بهرامی در سریال جستجوگران دارد، توضیح داد: نه، شباهت ندارد. زمانی که من 4 قسمت از فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "داوران" را مطالعه کردم، لذت بردم چرا که نشان می داد پروژه از یک تحقیقات میدانی گسترده ای برخوردار است. به هر حال تحقیقات کمک خیلی زیادی به یک پروژه می کند و این مجموعه تلویزیونی از تحقیقات گسترده ای بهره مند شده است.

وی ادامه داد: من برای اولین بار است که می خواهم با آقای امینی کار کنم. البته قرار بود سریال بیگناهان را با هم کار کنیم اما بنا به دلایلی میسر نشد. افتخار می کنم که در این پروژه در کنار ایشان حضور دارم.

مدیر گروه علمی و فرهنگی سیمافیلم در پایان این نشست در پاسخ به این سئوال که آیا این مرکز قصد دارد اثری در ارتباط با شهدای انرژی هسته ای کار کند، گفت بله، قصد داریم. یک کار ویژه در ارتباط با شهدای انرژی هسته ای کار کنیم.

لازم به ذکر است که حسن اسلامی مهر؛ مدیر مرکز سیمافیلم با وجود اعلام قبلی روابط عمومی مبنی بر حضور وی در این نشست غایب بود.