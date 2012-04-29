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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات استان مرکزی معرفی شد

مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات استان مرکزی معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی استاندار مرکزی محمد امین باقری به سمت مشاور استاندار و مدیر دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات استانداری مرکزی معرفی شد.

به گزارش خبر نگار مهر،علی اکبر شعبانی فرد استاندار مرکزی در این حکم آورده است: امید است در زمینه ایجاد تعامل و هماهنگی و برنامه ریزی لازم در جهت اجرای دقیق وظایف دفتر، مساعدت کنید به گونه ای که امکان تحقق اهداف تعریف شده در خصوص بازرسی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نحو مطلوب فراهم شود.

گفتنی است پیش از این مسعود اسفندیار این سمت را در استانداری مرکزی بر عهده داشت.

بحث تخصصی ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های اجرایی، بازرسی ها و بازدیدها و پیگیری نامه های سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی از جمله وظایف مدیر دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات استانداری محسوب می شود.
 

کد مطلب 1588667

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