کنار گذر اندیمشک - دزفول به بهره برداری رسید

نصراله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این محور بیش از 25 کیلومتری که بخشی از آزاد راه تهران – اندیمشک – اهواز – بندر امام خمینی(ره) است، در دو باند به عرض 27 متر و به صورت چهار بانده ساخته شده است.

وی افزود: برای ساخت این محور که قرار است ترافیک ورودی به کشور را از اصلی ترین بندر کشور به تهران منتقل کند بیش از 400 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شد.



مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان افزود: در مسیر ساخت این محور جدید، پل چهارم دزفول به طول بیش از هزار و 900 متر، پل تقاطع جاده سد دز - اندیمشک به طول 64 متر و پلهای تقاطع ابتدا و انتهای مسیر هرکدام به ترتیب با طول67 و34 متر قرار دارد که مسیری امن برای کاربران جاده ای ایجاد می کند.



وی همچنین به عملیات انجام شده در مسیر احداث محور کمربندی اندیمشک – دزفول اشاره کرد و افزود: سه میلیون و 750 هزار متر مکعب عملیات خاکی و 50 هزار متر مکعب عملیات بتن ریزی از ویژگیهای ساخت این محور است.