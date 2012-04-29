به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر مهدی نیا با اشاره به اینکه ثبت نام در این دانشگاه از یازدهم تا هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری انجام می شود، افزود: علاقه مندان شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته دورههای ترمی دانشگاه علمی و کاربردی می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه علمی و کاربردی هلال احمراستان در رشته مدیریت امداد در سوانح طبیعی و غیر طبیعی دانشجو می پذیرد.

معاون هلال احمر گیلان همچنین از کسب عنوان مدرس ارشد پیشاهنگی جوانان کشور توسط مربیان جمعیت هلال احمر استان خبر داد و گفت: مربیان منتخب پیشاهنگی استان که در اسفند ماه سال گذشته در دوره 10 روزه تربیت مربیان پیشاهنگی سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد، حضور یافتند.

وی افزود: در این دوره مربیان مهارت تدریس، زندگی در شرایط سخت، حمل تخصصی مصدوم با مانع، آشنایی با سگهای زنده یاب، برپایی چادر، کار با ست نجات و امداد هوایی ( پرواز با بالگرد )، صعود و فرود از ارتفاع، آموزش ( EOC ) را تمرین کردند.

مهدی نیا یادآورشد: پس از پایان دوره و گذراندن آزمونهای تئوری و عملی " محمد رهبر " و" امیر آقایی " از گیلان به عنوان مدرس ارشد برگزیده شدند.