به گزارش خبرنگار مهر، جلال سیاح ظهر یکشنبه در شورای اداری زابل اظهار داشت: مردم سیستان و بلوچستان در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم با حضور پرشور و حداکثری خود در پای صندوق های رای حماسه ‌ای نو در تاریخ کشور ثبت کردند.

وی گفت: حضور گسترده و باشکوه مردم در پای صندوق های رای در شرایطی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی در ماههای قبل از انتخابات با شدیدترین تحریم ‌های اقتصادی مواجه بود.

وی افزود: تحریم‌ هایی که سال گذشته به کشور تحمیل شد قوی ترین کشورها را به زانو درمی آورد و مردم آن کشورها را از دولت ناامید می کرد اما ملت آگاه و با بصیرت ایران از مسیر الهی باز نگشتند و با حضور پرشور در انتخابات حماسه آفریدند.

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان بیان داشت: برکات حضور مردم در انتخابات مجلس آثار خودش را در مذاکرات اخیر کشورهای تحریم کننده نشان داد و موجب شد تا آنها از اعمال فشارها به جمهوری اسلامی مایوس و مواضع ایران را بپذیرند.

وی گفت: مردم به این باور رسیده اند که دولت به سیستان و بلوچستان توجه خاص دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توسعه استان نقش مهمی ایفا می کنند.

وی افزود: این استان به سبب شرایط خاص جغرافیایی و برخورداری از کانون های بحران همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است که باید با دانش بومی و همت مضاعف بر طرف شود.

سیاح اظهار داشت: ستاد انتخابات استان در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم به نحو مطلوب و بدون کوچکترین اشتباه عمل کرد و صیانت از آرای مردم را در اولویت کار خود قرار داد.

وی گفت: صیانت از آرای مردم وظیفه اصلی دست اندرکاران انتخابات در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند است.

وی افزود: دست اندرکاران باید شرایط برابری برای تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در سیستان را فراهم کنند.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: نظارت ویژه ای از سوی دست اندرکاران بر مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در سیستان انجام می گیرد.

وی گفت: توسعه سیستان و بلوچستان تنها در سایه وحدت و همدلی بین مردم امکان پذیر است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: حمایت از تولید ملی یک راهبرد است که باید با جدیت از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی پیگیر شود و اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام گیرد.

سیاح اظهار داشت: تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می ‌تواند فصلی نو را در کشور ورق بزند.