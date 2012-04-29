به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی معین روز یکشنبه در نشست خبری روز جهانی آسم که در سالن شورای مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد، اظهار داشت: حدود 14/13 درصد کودکان و جوانان کشور نشانه های بالینی آسم مانند سرفه، خس خس و تنگی نفس را از خود بروز می دهند و در 1/5 تا 5/7 درصد از موارد تشخیص آسم قطعی شده است.

وی با بیان اینکه شیوع روزافزون بیماری آسم و آلرژیهای گوناگون طی سه دهه گذشته هزینه های بهداشتی، درمانی و اقتصادی عظیمی را به جوامع و کشورها تحمیل کرده است، افزود: گسترش شهر نشینی همراه با دود و ترافیک، آپارتمان نشینی و قرار گرفتن در معرض دود تنباکو و یا اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، مصرف غذاهای آماده و عدم تحرک و پویایی از جمله عوامل و زمینه های افزایش شیوع و شدت آسم و آلرژی است.

معین تصریح کرد: آموزش بیماران و خانواده ها در باره ویژگیهای آسم و عوامل حساسیت زا و محرک محیطی، ارتقای آگاهی و فرهنگ سلامت در جامعه نقش تعیین کننده ای در پیشگیری و کنترل آسم و آلرژی خواهد داشت.

رئیس مرکز تحقیقات آسم و آلرژی، تدوین کتاب راهنمای ملی‌ آسم را از اقدامات این مرکز جهت کنترل و پیشگیری از این بیماری برشمرد و گفت: در این کتاب آخرین استانداردهای تشخیص، پیشگیری و درمان متناسب با آخرین تحقیقات علمی جهان تدوین شده و در اختیار سایر متخصصان کودکان و پزشکان خانوده قرار گرفته است.

وی در خصوص درمان این بیماری اظهار داشت: آموزش به خانواده ها، آگاهی بیمار از بیماری خود و ارتباط با پزشک معالج و همکاری خوب و دقیق بین پزشک و خانواده بیمار، سه محور اصلی در جهت درمان بهتر بیماران مبتلا به آسم است.