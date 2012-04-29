به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها با تاکید بر اینکه آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تحلیل آماری و عددی در سطح کشور در هیچ کس پوشیده نیست، افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نماد و شاخص اقتدار جمهوری اسلامی در شاخص های اقتصادی شد.

وی بحث خود انصرافی افراد متمکن از دریافت یارانه را موضوعی جدی دانست و ادامه داد: اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی تکلیف دولت است که در این مرحله پرداختی ها به نسبت درآمد خانوار تعیین می شود.

رئوفی نژاد ادامه داد: برای تشویق افراد متمکن برای خود انصرافی باید از هر فرصت و ابزار تشویقی استفاده کرد.

استاندار زنجان رسیدن به قیمت واقعی را از گامهای مهم دولت در مرحله دوم اجرای قانون عنوان کرد و گفت: تغییر قیمتهای حاملهای انرژی قطعی بوده و در این راستا همه سازوکارهای لازم توسط دولت فراهم شده است.

رئوفی نژاد از دستگاههای اجرایی خواست تا با آمادگی کامل برای اجرای مرحله دوم ایفای وظیفه نمایند.