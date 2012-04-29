متهم سود پولش را از مه آفرید می گرفت/ همه متهمان خیریه داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هشتمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان تهران گفت: در پرونده جدید به این نتیجه رسیدیم که متهم مفسد است. وقتی فاکتور ها صوری است این تقلب نیست. متهم قبل از دستگیری به دریافت پول میلیاردی اشاره نکرده بود. طلب 290 میلیاردی نبوده و به گفته "ش" میزان طلب ها 190 میلیارد بوده است که متهم 20 تا 25 درصد سود آن را دریافت می کرده است.

وی ادامه داد:متهم مدعی است اعضای هیئت مدیره از این موضوع اطلاع داشتند که برخی از این افراد تحت تعقیب هستند.

به گفته نماینده دادستان، براساس تحقیقات انجام شده پیش فاکتورها پس از گشایش حساب صادر شده است. البته رویه ای که متهمان در پیش گرفته اند و مدعی هستند پول ها را در امور خیریه مصرف می کنند امر خوبی نیست.

