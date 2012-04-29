به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قره داغی بعد از ظهر یکشنبه در همایش بهار هنر البرز که در سالن شهید فهمیده استان برگزار شد، اظهار داشت: بزرگداشت اساتید فرهنگ و هنر رسالت ذاتی حوزه هنری است.
وی ادامه داد: بهار هنر البرز در راستای تحقق این رسالت ذاتی برگزار شده است و تلاش داریم با تداوم برگزاری چنین مراسم هایی ظرفیت و پتانسیل های فرهنگ و هنر استان البرز را آنطور که شایسته استان است معرفی کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اضافه کرد: شناسایی و پرورش استعدادهای هنری و جهت دهی آنها در راستای ارزش های انقلابی تلاش برای تحقق شعار امسال است که در دستور کار حوزه هنری قرار دارد.
مدیر حوزه هنری استان البرز گفت: حمایت از تولیدات هنرمندان ایرانی در راستای حمایت از شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که امروز از چندین اثر هنرمندان استان البرز رونمایی صورت خواهد گرفت.
قره داغی ادامه داد: استان البرز مهد ظرفیت و پتانسیل های بی نظیر فرهنگی و هنری است و تلاش برای کشف و پرورش این استعدادها در دستور کار تمام نهادهای فرهنگی و هنری استان قرار داشته باشد.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان البرز گفت: بزرگداشت اساتید فرهنگ و هنر و تلاش برای معرفی هر چه بیشتر آنها رسالت ذاتی حوزه هنری است.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قره داغی بعد از ظهر یکشنبه در همایش بهار هنر البرز که در سالن شهید فهمیده استان برگزار شد، اظهار داشت: بزرگداشت اساتید فرهنگ و هنر رسالت ذاتی حوزه هنری است.
نظر شما