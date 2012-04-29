به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قره داغی بعد از ظهر یکشنبه در همایش بهار هنر البرز که در سالن شهید فهمیده استان برگزار شد، اظهار داشت: بزرگداشت اساتید فرهنگ و هنر رسالت ذاتی حوزه هنری است.



وی ادامه داد: بهار هنر البرز در راستای تحقق این رسالت ذاتی برگزار شده است و تلاش داریم با تداوم برگزاری چنین مراسم هایی ظرفیت و پتانسیل های فرهنگ و هنر استان البرز را آنطور که شایسته استان است معرفی کنیم.



وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اضافه کرد: شناسایی و پرورش استعدادهای هنری و جهت دهی آنها در راستای ارزش های انقلابی تلاش برای تحقق شعار امسال است که در دستور کار حوزه هنری قرار دارد.



مدیر حوزه هنری استان البرز گفت: حمایت از تولیدات هنرمندان ایرانی در راستای حمایت از شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که امروز از چندین اثر هنرمندان استان البرز رونمایی صورت خواهد گرفت.



قره داغی ادامه داد: استان البرز مهد ظرفیت و پتانسیل های بی نظیر فرهنگی و هنری است و تلاش برای کشف و پرورش این استعدادها در دستور کار تمام نهادهای فرهنگی و هنری استان قرار داشته باشد.

