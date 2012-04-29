اولین برنامه ملی کنترل آسم تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی نجمی روز یکشنبه در نشست خبری روز جهانی اسم و آلرژی اظهار داشت: با توجه به مطالعات گسترده در زمینه اپیدمولوژی آسم در ایران و جهان و بر اساس راهبردهای سازمان جهانی بهداشت، بررسی، مطالعه و تدوین اولین برنامه ملی کنترل آسم و بیماریهای مزمن تنفسی در چند سال گذشته در دستور کار کمیته کشوری آسم و آلرژی قرار داشته است که در یکی دو ماه آینده شاهد اجرای آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهیم بود.

وی افزود: دراین برنامه راهبردی، سیاست های پیشگیری، تشخیص و درمان آسم در سطح کشور ارائه می شود و با افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی در جامعه و کادرهای پزشکی،‌ کنترل عوامل خطر بروز و شیوع بیماری و پیشگیری اولیه از آسم و سایر بیماری های مزمن تنفسی امکان پذیر می شود.

رئیس واحد بیماریهای تنفسی وزارت بهداشت گفت: در شهرهایی که میزان آلاینده‌ها در آنان بیشتر است علائم آسم شیوع بیشتری دارد به عنوان نمونه شیوع این عوامل در شهر تهران تا 35 درصد هم گزارش شده است البته این موضوع با تشخیص بیماری آسم تفاوت دارد.

وی تصریح کرد: بیش از یک و نیم میلیارد نفر در جهان به بیماریهای مزمن تنفسی مبتلا هستند که یک پنجم از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و 300 میلیون نفر از آنها به آسم مبتلا هستند و بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته به این میزان بیمار تا سال 2025 ، 100 میلیون نفر افزوده می‌شود که جمعیت قابل توجهی از آنان کودکان و نوجوانان هستند.

نجمی در ادامه گفت: بیماری آسم آمار مرگ و میر بالایی ندارد اما موجب ناتوانی افراد می‌شود با این حال سالانه 250 هزار نفر از مردم جهان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می‌دهند در کشورهای جهان 4 بیماری قلبی عروقی، سرطان‌ها و دیابت و بیماریهای مزمن تنفسی بیشترین میزان مرگ و میر را به وجود می‌آورند.

وی افزود: در کشور ما در سال 1383 مطالعه‌ای در 29 استان کشور انجام شد بر اساس نتایج این مطالعات، در آن سال حدود 2 هزار و 712 نفر بر اثر ابتلا به آسم جان خود را از دست دادند، ‌هزینه اقتصادی این بیماری معادل با مجموع هزینه‌های بیماریهایی مانند ایدز و سل است و هم رتبه با دیابت و آلزایمر محسوب می‌شود.

نجمی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل بیماریهای مزمن تنفسی از جمله آسم گفت: بر اساس استراتژیهای سازمان جهانی بهداشت در وزارت بهداشت اقداماتی را انجام داده‌ایم که برگزاری همایش روز جهانی آسم، تدوین کتابهایی برای گروه‌های مختلف جامعه مانند دانش آموزان، پزشکان، پرستاران و برگزاری کلاس‌های آموزشی از جمله کارهای انجام شده است.

وی درباره استراتژیهای اصلی این برنامه اظهار کرد: مهمترین استراتژی آن افزایش آگاهی و اطلاع رسانی درباره بیماریهای مزمن تنفسی به گروه‌های مختلف جامعه از افراد سالم گرفته تا مسئولان است. در این جهت آموزش گروه‌های جمعیتی خاص مانند دانش آموزان، مربیان بهداشت و گروه‌های در معرض خطر در دستور کار قرار گرفته است.