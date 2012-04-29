به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " دیوید لو" سخنگوی وزارت دفاع تایوان امروز اعلام کرد که این کشور از هر گونه طرح و یا پیشنهادی که منجر به ارتقاء و تقویت قابلیتهای دفاعی تایوان شود، استقبال می کند.

کاخ سفید روز جمعه به دولت تایوان وعده داد که به علت افزایش تهدیدها علیه این جزیره، درباره فروش جنگنده های اف 16 به این کشور تجدید نظر جدی خواهد کرد.

دولت تایوان به شدت به دنبال خرید 66 جنگنده اف 16 از دولت اوباماست.

این اقدام در صورت تحقق، خشم دولت چین را در پی خواهد داشت چرا که این کشور هنوز مدعی است که تایوان بخشی از خاک چین محسوب می شود و هرگونه فروش تجهیزات نظامی به این جزیره دخالت در امور داخلی چین خواهد بود.

ماه سپتامبر سال گذشته میلادی، آمریکا به درخواست تایوان برای فروش 146 جنگنده اف 16 پیشرفته پاسخ منفی داد، اما با این حال موافقت کرد که ناوگان اف 16 موجود در تایوان را ارتقا بخشد. در آن زمان تحلیلگران اعلام کردند که پاسخ منفی آمریکا به علت فشارهای سیاسی چین بوده است.

روز جمعه، "رابرت نابورس" مدیر دفتر امور قانونگذاری آمریکا، در نامه‌ای به "جان کورنین"، سناتور جمهوریخواه نوشت : احتمال تغییر سیاست آمریکا مبنی بر فروش جنگنده به تایوان افزایش یافته است.

نابورس در نامه خود به این سناتور نوشت : دولت تصمیم دارد در خصوص کمبود هواپیماهای جنگنده در تایوان، اقدامی انجام دهد.

جزیره تایوان که حدود 23 میلیون نفر جمعیت دارد، در سال 1949 میلادی از چین جدا شد و این درحالی است که پکن این جزیره را همچنان بخش جدایی ناپذیر چین می داند.

دولت چین بارها مخالفت خود را با مداخله آمریکا در امور تایوان اعلام کرده است و قرارداد فروش تسلیحات به تایوان از سوی آمریکا به ارزش 6.4 میلیارد دلار در ژانویه سال 2010 میلادی موجب خشم چین و توقف مذاکرات نظامی و امنیتی بین پکن و واشنگتن شد.

دولت چین معتقد است که آمریکا با فروش تسلیحات به تایوان توافقنامه سال 1982 میان دو کشور را نقض کرده است. طبق این توافقنامه قرار بود آمریکا صدور جنگ افزار به تایوان را گام به گام کاهش دهد. آخرین باری که آمریکا به تایوان اسلحه صادر کرد به سال 2008 میلادی و دوره‌ ریاست‌جمهوری "جرج دبلیو بوش" بازمی‌گردد. در آن زمان هم اقدام واشنگتن با اعتراض چین روبرو شد و این کشور مناسبات نظامی خود را با آمریکا به طور موقت متوقف کرد.

چین در راستای سیاست خود مبنی بر چین واحد، تایوان را یکی از ایالت‌های سرکش خود می‌داند و تهدید کرده است که این جزیره را در صورت لزوم با اقدام نظامی دوباره به خاک چین خواهد افزود.

در حال حاضر تایوان تنها از سوی تعداد اندکی از کشورها به رسمیت شناخته می‌شود، اما آمریکا و اتحادیه‌ اروپا آن را به رسمیت شناخته‌اند. ایالات متحده همچنین در سال 1979 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن از تایوان در امور دفاعی پشتیبانی می‌کند.