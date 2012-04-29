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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

حسینی به مهر خبر داد:

آموزش نحوه مبارزه با کنه واروا و کنه آکاراپیس در استان سمنان

آموزش نحوه مبارزه با کنه واروا و کنه آکاراپیس در استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مصرف داروی مبارزه با کنه واروا و کنه آکاراپیس با حضور زنبورداران در سطح این استان خبر داد.

مصطفی شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مبارزه با کنه واروا و کنه آکاراپیس، افزود: این کارگاه ها در شهرستان های مهدیشهر و سمنان با شرکت 52 نفر، گرمسار 12نفر، شاهرود 28 نفر و در شهرستان دامغان با شرکت 35 نفر از زنبورداران در محل جهادکشاورزی این شهرستان ها برگزار شد و زنبورداران با چگونگی مصرف این دارو در زنبورستان های خود آشنا شدند.

وی گفت: این کارگاه ها با همکاری اداره کل دامپزشکی استان تشکیل شد.

 شاه حسینی افزود: زنبورداران برای دریافت سهمیه دارو باید با ارائه دفترچه زنبورداری و معرفی نامه از شرکت تعاونی زنبورداران به شبکه دامپزشکی شهرستان مراجعه کنند.    

وی تصریح کرد: زنبورداران باید برای کنترل آفات و بیماری های زنبورهای عسل خود از مواد طبیعی و داروهای دارای پروانه دامپزشکی استفاده نمایند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پایان اظهار داشت: زنبورداران برای کنترل آفات زنبورهای عسل از مواد طبیعی استفاده کنند.

کد مطلب 1588690

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