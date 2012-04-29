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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

4 درصد منابع کشور صرف کشاورزی می شود

4 درصد منابع کشور صرف کشاورزی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار استان مرکزی گفت: براساس برآوردهای انجام شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور تنها چهار درصد منابع کشور صرف کشاورزی شده که جای بازنگری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عاشوری عصر یکشنبه در نشست تحقق و تبیین راهکارهای عملی نامگذاری سال 'تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی' افزود: در دو برنامه اخیر کشور بین 12 تا 14 درصد منابع در بخش صنعت بوده و مابقی دربخش خدمات است.

معاون برنامه ریزی استاندار استان مرکزی با بیان اینکه ارزیابی این آمارها حکایت از این دارد که بدنه تخصصی و کارشناسی دستگاه های اجرایی به موضوعات کلان و زیربنایی کمتر توجه کرده اند ادامه داد: تصمیم گیران میانی و کلان به نکات اصلی بیشتر به حوزه روبنایی مشغول هستند و کمتر برای شکوفایی ظرفیت ها در تولید برنامه دارند.

وی خلاقیت و نوآوری را پایه تولید با کیفیت و رقابت پذیردانست و اظهارداشت: امسال باید راهکارهای عملیاتی کاهش هزینه و کیفیت بخشی تولیدات داخلی در سایه روش های خلاق در اولویت باشد.

عاشوری عنوان کرد: یکی از دغدغه های جدی امروز دنیا مدیریت منابع آب است و با وجود قوانین و برنامه های خوب دولت برای توسعه روش های مکانیزه آبیاری کشاورزی، دستگاه های اجرایی استان باید در سال جاری از این فرصت ها نهایت بهره را ببرند.

عاشوری ادامه داد: صاحبان قلم و اندیشه امسال رسالت سنگینی را در نهادینه کردن و تبیین ریز برنامه ها و مفاهیم تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی برعهده دارند و در استان مرکزی با ظرفیت های قوی این مباحث باید به شکل جدی دنبال شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: مصرف کنندگان به عنوان یکی از حلقه های مهم در بازاریابی و فروش تولیدات داخلی مطرح هستند و در این حوزه نیاز به کار جدی است.

محمود نعمتی با تاکید بر اینکه  کار و سرمایه دو نهاده مهم تولید است و نباید دستخوش شعارزدگی و بی برنامگی شود تصریح کرد: رونق بخش های فرهنگی، اجتماعی و استقلال سیاسی با قدرت این حوزه مهیا می شود ودر یک نگاه گذرا می توان سهولت در ورود کالاهای غیرضروری خارجی و سختی در واردات تکنولوژی و مواد اولیه تولید را دید.
 

کد مطلب 1588691

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