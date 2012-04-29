به گزارش خبرنگار مهر، همایون رضا مدنی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی توانمندسازی زیست محیطی دهیاران البرز در دانشگاه محیط زیست افزود: جاده چالوس از زیباترین جاده های جهان است و باید تلاش کنیم تا زیبایی این جاده از بین نرود و همواره حفظ شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ادامه داد: ساماندهی زباله به بهترین شکل در جاده چالوس اهمیت فراوانی دارد و به کمک این امر، نه تنها زیبایی های این جاده حفظ می شود بلکه مشکلات زیست محیطی نیز کاهش می یابد.

وی گفت: ساماندهی زباله به نوبه خود از افزایش مشکلات زیست محیطی جلوگیری می کند و مشکلات کنونی در این خصوص را نیز کاهش می دهد.

مشکلات مربوط به پسماند در روستاها در ابعاد کوچکتر وجود دارد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ادامه داد: مشکلاتی که در خصوص پسماند در شهرها با آن مواجه هستیم، در روستاها نیز در ابعاد کوچکتر وجود دارد و باید برای حل این مشکلات در شهرها و روستاها تلاش کنیم.

مدنی افزود: نه تنها فعالیتهای انسانی بلکه فعالیتهای طبیعی نیز می تواند منجر به تولید پسماند شود و این امر، مختص فعالیتهای انسانی نیست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: سیستم ذخیره سازی در خصوص پسماند و زباله، اهمیت فراوانی دارد و باید بهترین سیستم در این زمینه انتخاب شود و مورد استفاده قرار گیرد تا به کمک آن مشکلات کاهش یابد.

جنس زباله در تعیین نوع سیستم ذخیره سازی تاثیر دارد

وی ادامه داد: جنس زباله در تعیین نوع سیستم ذخیره سازی تاثیر دارد و باید پیش از انتخاب نوع این سیستم به جنس زباله توجه داشته باشیم.

این مسئول گفت: بعد از مرحله ذخیره سازی، جمع آوری انجام می شود ضمن اینکه ذخیره سازی نیز مانند تولید، ممکن است توسط منبع تولید زباله صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج افزود: پس از مراحل یادشده، وظیفه ما شروع می شود و اقدامات لازم صورت می گیرد.

کارگاه آموزشی زیست محیطی دهیاران استان البرز به میزبانی دانشگاه محیط زیست که در میدان استاندارد کرج مستقر است، برگزار شد و برگزاری چنین کارگاه هایی تداوم دارد.