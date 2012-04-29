به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، برنامه توسعهای فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) چند سالی است توسط گروه توسعه و آموزش این فدراسیون و به منظور حمایت از بازیکنان مستعد اجرا میشود. البته با توجه به محدویتهای مالی تعداد بازیکنانی که تحت پوشش این برنامه قرار میگیرند، زیاد نیست.
پیش از این نوشاد و نیما عالیمان به عنوان نمایندگان ایران عضو برنامه توسعه فدراسیون جهانی تنیس روی میز بودند اما به دنبال رایزنیهای صورت گرفته و تائید فدراسیون جهانی، پوریا عمرانی عضو جدید برنامه توسعه این فدراسیون شده است.
براین اساس عمرانی اواخر اردیبهشت ماه در تورنمنت اوپن جوانان اسلواکی شرکت میکند. اردوی دو هفتهای در کمپ اشلاگر اتریش و بعد از آن حضور در رقابتهای اوپن جوانان سوئد دیگر برنامه عمرانی از حضور در برنامه توسعه فدراسیون جهانی است.
طبق اعلام مسئولان گروه توسعه ITTF همکاری با فدراسیونهای کشورها در برنامه ریزی، حمایت مالی ازحضور پیوسته بازیکنان مستعد در زنجیرهای از مسابقات و اردوهای بینالمللی همراه با بررسی دقیق مسائل فنی هر بازیکن توسط کارشناسان فدراسیون جهانی از جمله محور های اصلی برنامه توسعه فدراسیون جهانی تنیس روی میز است.
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