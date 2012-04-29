به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، برنامه توسعه‎ای فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) چند سالی است توسط گروه توسعه و آموزش این فدراسیون و به منظور حمایت از بازیکنان مستعد اجرا می‎شود. البته با توجه به محدویت‏های مالی تعداد بازیکنانی که تحت پوشش این برنامه قرار می‏گیرند، زیاد نیست.

پیش از این نوشاد و نیما عالیمان به عنوان نمایندگان ایران عضو برنامه توسعه فدراسیون جهانی تنیس روی میز بودند اما به دنبال رایزنی‎های صورت گرفته و تائید فدراسیون جهانی، پوریا عمرانی عضو جدید برنامه توسعه این فدراسیون شده است.

براین اساس عمرانی اواخر اردیبهشت ماه در تورنمنت اوپن جوانان اسلواکی شرکت می‎کند. اردوی دو هفته‏ای در کمپ اشلاگر اتریش و بعد از آن حضور در رقابت‏های اوپن جوانان سوئد دیگر برنامه عمرانی از حضور در برنامه توسعه فدراسیون جهانی است.

طبق اعلام مسئولان گروه توسعه ITTF همکاری با فدراسیون‏های کشورها در برنامه ریزی، حمایت مالی ازحضور پیوسته بازیکنان مستعد در زنجیره‏ای از مسابقات و اردوهای بین‏المللی همراه با بررسی دقیق مسائل فنی هر بازیکن توسط کارشناسان فدراسیون جهانی از جمله محور های اصلی برنامه توسعه فدراسیون جهانی تنیس روی میز است.