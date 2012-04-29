جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سپاهان و صدرنشینی این تیم اصفهانی اظهار داشت: اگرچه ما همچنان صدرنشین هستیم اما دو بازی سخت دیگر در پیش داریم که پیروزی در این بازی‌ها می‌تواند تضمین کننده قهرمانی ما باشد.

وی پیرامون دیدار تیم‌های سپاهان و شاهین بوشهر اظهار داشت: همه دیدند که چقدر این بازی سنگین بود و شاهین چقدر مدافعانه بازی می‌کرد؛ بازی ما مقابل شاهین یکی از سنگین‌ترین مسابقات سپاهان بود و کار ما برای پیروزی مقابل این تیم واقعا سخت بود.

مدافع تیم سپاهان گفت: به نظر من شاهینی‌ها در بازی با سپاهان به گونه‌ای دفاع می‌کردند که بزرگ‌ترین تیم‌های دنیا هم نمی‌توانستند از دفاع آن بگذرند.

وی در مورد اینکه آیا قهرمانی سپاهان با پیروزی مقابل شاهین قطعی شد، اضافه کرد: اصلا اینگونه نیست زیرا دو بازی سخت دیگر باقی مانده و امیدوارم که تماشاچیان همچنان حمایت کنند تا با اقتدار قهرمان شویم؛ شرایط سخت است و هنوز نمی‌توانیم بگوییم قهرمانیم.

وی با اشاره به شرایط دیگر تیم‌های صدرنشین بیان داشت:‌به نظر من ما باید تمرکز خود را بر عملکرد خودمان معطوف کنیم و به کار خودمان مشغول شویم زیرا هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

