حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد مساجد مازندران چهار هزار و 105 مسجد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد، محل روشنگری و ایجاد بصیرت و بیداری و حرکت دادن جوانان در راستای اهداف و برنامه های حکومت اسلامی است.

ابراهیمی با بیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد در مقابله با جنگ نرم می توانند، بسیار موثر باشند، عنوان کرد: کانون های فرهنگی و هنری با فعالیت گسترده خود در مساجد، توانستند به ایجاد شور و نشاط در این مکان پاک عبادی کمک کنند.

وی، کانون های فرهنگی و هنری مساجد را بهترین پایگاه برای ساماندهی و سازماندهی نیروهای جوان دانست و افزود: این کانون ها علاوه بر پویا ساختن استعداد های بالقوه می توانند، فعالیت های دشمنان را رصد کرده و افکار عمومی را جهت مقابله آماده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه مسجد محل تعلیم و تربیت و رشد و شکوفایی است، اذعان کرد: اندیشه مسجدی، اندیشه ای است که از آموزه های آسمانی و دبین مبین اسلام شکل گرفت و بهترین خلق خدا کسانی هستند که در مسجدها نشو و نما می‌کنند و اندیشه‌شان برگرفته از آمیزه‌های دینی و اسلامی می‌ شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش مسجد در قرآن و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، بر افزایش تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد و آشنایی بیشتر تمام آحاد جامعه با این پایگاه مهم در استان مازندران تاکید کرد.

وی تصریح کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه، 25 درصد مساجد مازندران باید دارای کانون فرهنگی باشند و با تمام تلاش به دنبال راه اندازی و صدور مجوز این کانونها هستیم.

ابراهیمی از فعالیت 477 کانون فرهنگی و هنری مساجد در مازندران خبر داد و گفت: از این تعداد 227 کانون شهری و مابقی کانونها روستایی هستند و ترویج و توسعه فرهنگ روستایی از طریق کانون های فرهنگی و هنری مساجد یکی دیگر از اهداف و برنامه های ما در حوزه فرهنگ است.

این مسئول با اشاره به فعالیت 319 کتابخانه کانون مساجد در مازندران، اضافه کرد: جشنواره های گلدسته های سپید و مدهامتان (قرآنی) در رشته های اذان، حفظ، تفسیر، قرائت، مفاهیم نهج البلاغه و قرآن و ترتیل از جمله فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران است.

وی با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد نقش بسیار تعیین کننده ای در مقابله با هجمه ها و سونامی فرهنگی دشمن دارند، ادامه داد: با توجه به حمایت دولت نهم و دهم از فعالیت های فرهنگی و دینی و کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد، این مکان ها نقش به سزایی در مقابله با جنگ نرم نظام سلطه دارند.

ابراهیمی بیان داشت: توسعه کانون های فرهنگی و هنری در مساجد و تدریس مفاهیم قرآنی و سیره نبوی در این کانون ها می تواند در جذب جوانان در کانون های مساجد موثر باشد.

وی ابراز داشت: هدف شیطانی دشمنان، منحرف کردن جوانان و نوجوانان بوده و ما موظف هستیم در برابر این توطئه ها ایستادگی و گسترش فعالیت های فرهنگی، دینی و توجه به کانون های مساجد باید از مهم ترین اولویت های کانون های مساجد در برابر تهاجم فرهنگی باشد.

