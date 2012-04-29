به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم مسابقات فوتبال جام ریاست جمهوری قزاقستان عصر امروز تیم فوتبال نوجوانان آذربایجان موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر ترکیه به پیروزی دست یابد.
در این بازی که از گروه A این رقابتها برگزار شد، تیم آذربایجان با این پیروزی 6 امتیازی شد اما به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم نوجوانان ایران در رده دوم گروه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در پایان روز دوم از رقابتهای گروه A تیم نوجوانان ایران 6 امتیاز و تفاضل 5+ صدرنشین است و آذربایجان هم با 6 امتیاز و تفاضل گل 3+ در رده دوم قرار گرفته است. تیمهای ترکیه و گرجستان بدون امتیاز در ردههای بعدی قرار گرفتند.
با توجه به این مسئله برنده دیدار تیمهای فوتبال ایران و آذربایجان که ساعت 11:30 روز سهشنبه در ورزشگاه فوتبال لند آلماتی برگزار میشود، به فینال رقابتهای تورنمنت جام ریاست جمهوری قزاقستان میرود و تیم بازنده به دیدار رده بندی خواهد رفت.
همچنین برنده دیدار تیمهای ترکیه و گرجستان به دیدار مشخص کننده مقام پنجمی و ششمی و بازنده به دیدار مشخص کننده مقام هفتم هشتمی جام خواهد رفت.
نشست نمایندگان ایران و مجارستان
نشست مشترکی بین نمایندگان تیم فوتبال نوجوانان ایران و مجارستان ظهر امروز در هتل قزول شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد که طی آن داود پرهیزگاری سرپرست و چیا فوادی مدیر رسانهای تیم نوجوانان ایران با مدیر تیمهای پایه مجارستان و مدیر رسانهای تیم مجارستان با همدیگر دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست نماینده فدراسیون فوتبال مجارستان و مدیر تیمهای پایه این کشور با اشاره به اینکه فوتبال پایه ایران جایگاه مناسبی در آسیا و حتی جهان دارد، گفت: بازیهای تیم نوجوانان ایران در این جام فوق العاده بود و اگر ما در فینال این رقابتها حضور داشته باشیم، مطمئنیم حریفمان ایران است.
ایستوان فورگاس ادامه داد: فدراسیون فوتبال مجارستان تمایل دارد تا تیم نوجوانان ایران را به مجارستان دعوت کند و همچنین تیم جوانان این کشور به تهران بیاید و دو دیدار دوستانه با تیم جوانان ایران داشته باشد.
داود پرهیزگار هم با تشکر از فدراسیون فوتبال مجارستان گفت: این مساله را با فدراسیون فوتبال ایران در میان خواهیم گذاشت تا پس از موافقتهای رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، این چهار دیدار دوستانه محقق شود. البته دوست داریم پیش از رقابتهای مقدماتی جام جهانی در تهران، با تیم نوجوانان مجارستان دیدار کنیم که مطمئنا باید قبل از پایان ماه سپتامبر باشد.
در پایان مقرر شد تماسهای لازم بین دو فدراسیون فوتبال از طریق کمیته بین الملل برقرار شود و تاریخهای پیشنهادی هر دو کشور ارائه شود تا بهترین تصمیم در این خصوص گرفته شود.
از سوی دیگر قرار است نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران با نمایندگان فدراسیون فوتبال ترکیه هم دیدار و مذاکراتی برای انجام بازیهای تدارکاتی داشته باشند.
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