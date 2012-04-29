به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار گزارش مهر پیرامون بیماری نادر مهدی کوچولوی و وضعیت وی، دست های نیکوکار وخیر کشور به سمت این کودک دراز شد و اکنون مهدی کوچولو تنها نیست، و می تواند در پناه چشم های مهربان همنوعانش به بازی های کودکانه اش بپردازد.

در پی تماس های مکرر هموطنان نیک اندیش با خبرگزاری مهر، برای کمک به این کودک و خانواده اش، شماره حساب آیت محمدی پدر کودک برای خیرین منتشر می شود تا در صورت کمک بتوانند قدمی برای بهبودی وضعیت وی بردارند.

شماره حساب 10764483 بانک رفاه .

همچنین شماره همراه 09189578391 متعلق به آیت محمدی پدر مهدی کوچولوست.