به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمسعود پورسیدآقایی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی با تاکید بر اینکه موسسه آینده روشن موسسه‌ای کاملا مستقل و تنها زیر نظر حوزه اداره می‌شود گفت: این موسسه افتخار دارد که تنها جزیی از حوزه است و وابستگی به جایی ندارد.



وی اظهار داشت: ما ردیف بودجه مستقلی از مجلس داریم و به جایی وابسته نیستیم.



رئیس موسسه آینده روشن بیان داشت: ما در مقطعی برای چاپ یک مجله از جایی کمک گرفتیم اما همین موضوع مستمسکی برای انتساب این موسسه به بعضی جاها شد اما موسسه مستقل و خود را زیرمجموعه حوزه می‌داند.



وی با بیان اینکه محققان این مرکز همگی از طلاب و محققان حوزه هستند اضافه کرد: در این موسسه ده مجله تخصصی منتشر می‌شود و نشست‌ها و همایش‌هایی هم از جمله دکترین مهدویت برگزار می‌کند.



پورسیدآقایی اضافه کرد: کسانی مانند آیت الله مومن، حجت الاسلام ابوترابی و سرلشکر فیروزآبادی عضو هیئت امنای این موسسه هستند.



وی همچنین از برگزاری همایش دکترین مهدویت با موضوع هنر مهدوی خبر داد و بیان داشت: این همایش در سالهای گذشته به موضوعات فرهنگی پرداخته است اما مسال موضوع هنر را در دستور کار دارد.



رئیس موسسه آینده روشن اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در عرصه هنر صاحب نظر و علاقمند هستند و برحسب اطلاعی که داشته‌ایم ایشان هم از این موضوع استقبال کرده‌اند.



وی از ایجاد کمیسیون بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی در این همایش خبر داد و افزود: این دو کمیسیون با توجه به تحولات منطقه ایجاد شده زیرا نمی توان بدون توجه به بیداری اسلامی این همایش را برگزار کنیم.