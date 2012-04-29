به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمسعود پورسیدآقایی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی با تاکید بر اینکه موسسه آینده روشن موسسهای کاملا مستقل و تنها زیر نظر حوزه اداره میشود گفت: این موسسه افتخار دارد که تنها جزیی از حوزه است و وابستگی به جایی ندارد.
وی اظهار داشت: ما ردیف بودجه مستقلی از مجلس داریم و به جایی وابسته نیستیم.
رئیس موسسه آینده روشن بیان داشت: ما در مقطعی برای چاپ یک مجله از جایی کمک گرفتیم اما همین موضوع مستمسکی برای انتساب این موسسه به بعضی جاها شد اما موسسه مستقل و خود را زیرمجموعه حوزه میداند.
وی با بیان اینکه محققان این مرکز همگی از طلاب و محققان حوزه هستند اضافه کرد: در این موسسه ده مجله تخصصی منتشر میشود و نشستها و همایشهایی هم از جمله دکترین مهدویت برگزار میکند.
پورسیدآقایی اضافه کرد: کسانی مانند آیت الله مومن، حجت الاسلام ابوترابی و سرلشکر فیروزآبادی عضو هیئت امنای این موسسه هستند.
وی همچنین از برگزاری همایش دکترین مهدویت با موضوع هنر مهدوی خبر داد و بیان داشت: این همایش در سالهای گذشته به موضوعات فرهنگی پرداخته است اما مسال موضوع هنر را در دستور کار دارد.
رئیس موسسه آینده روشن اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در عرصه هنر صاحب نظر و علاقمند هستند و برحسب اطلاعی که داشتهایم ایشان هم از این موضوع استقبال کردهاند.
وی از ایجاد کمیسیون بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی در این همایش خبر داد و افزود: این دو کمیسیون با توجه به تحولات منطقه ایجاد شده زیرا نمی توان بدون توجه به بیداری اسلامی این همایش را برگزار کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آینده روشن از برگزاری همایش دکترین مهدویت با موضوع هنر مهدوی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمسعود پورسیدآقایی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی با تاکید بر اینکه موسسه آینده روشن موسسهای کاملا مستقل و تنها زیر نظر حوزه اداره میشود گفت: این موسسه افتخار دارد که تنها جزیی از حوزه است و وابستگی به جایی ندارد.
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