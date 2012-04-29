قائم شهر میزبان دوره آموزشی کارآفرینی فرهنگی کشور شد

محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ورود مبانی انقلابی اسلامی و ضرورت تولید کالای فرهنگی فاخر و توزیع آن در بدنه مردمی و سطح خواص، لزوم توجه جدی به مقوله کار فرهنگی به معنای خاص و کارآفرینی فرهنگی در لایه بعدی را بیش از پیش جدی می کند.

وی کارآفرینی فرهنگی را فرآیند ایده پردازی و شناخت فرصت ها و راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی دانست و تصریح کرد: کارآفرینی فرهنگی به معنای مدیریت روندها و فرآیندهای تولید و عرضه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری است به گونه ای که نوآورانه به احیا و آفرینش ارزش فرهنگی می پردازد.



فوقی از برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی فرهنگی در کانون فرهنگی و هنری شهید گرائیلی کانون تخصصی ایثار و شهادت قائم شهر خبر داد.



این مسئول اظهار داشت: ایجاد زمینه های استقلال مالی محتوایی کانون ها، ایجادزمین های فرهنگی اقتصادی استقلال مالی کانون ها و فعالان کانون ها، آموزش سازمانی و حرفه ای، شناسائی کارآفرینی کانون ها و تاکید بر تولید تک کالاهای فاخر فرهنگی با هدف ایجاد ارزش افزوده و تولیدی از اهداف کلی این دوره آموزشی است.



وی، برگزاری جشنواره کارآفرینی فرهنگی کشوری، استفاده از ظرفیت بنگاه های زود بازده، ایجاد فرصت های اشتغال در میان فعالین کانون ها و بازخوانی مبانی کارآفرینی فرهنگی از دید بزرگانی چون امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را از اهداف جزیی این دوره برشمرد.



فوقی با اشاره به اینکه تمامی شرکت کنندگان این دوره عمدتاً از اعضای کانون های مساجد هستند، تصریح کرد: آزمون هایی در طول مدت دوره از فراگیران گرفته و در پرونده آموزشی آنها ثبت می شود و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.