محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیمش مقابل شاهین بوشهر اظهار داشت: ما از این بازی فقط برد می‌خواستیم و خدا را شکر می‌کنم که توانستیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم و پیروز شویم؛ امیدوارم در بازی این هفته در مسابقات آسیایی هم به پیروزی برسیم تا صعود خودمان را قطعی کنیم.

وی در مورد کیفیت تیم شاهین بوشهر ادامه داد: به نظر من حیف شاهین است که به لیگ دسته اول سقوط کند زیرا این تیم خیلی خوبی است و من تعجب می‌کنم که این تیم چرا در این رتبه از جدول رده بندی است و حالا برای بقا در لیگ تلاش می‌کند.

مدافع سپاهان در مورد بازی تراکتورسازی و پرسپولیس و نتیجه بحث برانگیز به دست آمده در آن دیدار تصریح کرد: ما فقط به فکر بازی خودمان بودیم زیرا قهرمانی دست خودمان است، فقط امیدوارم اینها دیگر دور هم جمع نشوند و نگویند سپاهانی‌ها تبانی می‌کنند چراکه با این شرایط واقعا برایم جای سئوال دارد که چرا سپاهان را به تبانی متهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: امیدوارم سپاهان در فصل جاری به سومین قهرمانی خود دست پیدا کند تا پاسخ بسیاری که نمی‌توانند موفقیت این تیم را ببینند، داده شود.

