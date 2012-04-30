نمایشگاه بین المللی گل وگیاه در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان صبح دوشنبه درحاشیه نشست با مدیران نمایشگاه بین المللی تبریز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از سوم تا هفتم خرداد ماه در تبریز برگزار می شود، گفت: شرکت های حاضر در نمایشگاه در قالب صدها غرفه و در فضایی مسقف جدیدترین دستاوردهای خود را در زمینه گل و گیاه عرضه نموده و در دید علاقمندان و بهره برداران بخش قرار می دهند.

وی با اشاره به حضور شرکتهای مختلف از استانهای تهران، اصفهان و یزد در این دوره از برگزاری نمایشگاه افزود: استانهای مازندران، گیلان، زنجان، همدان، مرکزی و خراسان رضوی به همراه شرکت هایی از کشورهای هلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و سوئد توانمندیهای خود را در این نمایشگاه به نمایش می گذارند.

محمدیان پرورش انواع گل و گیاهان فصلی و دائمی، شاخه بریده ، آپارتمانی، زینتی ، کاکتوس و گیاهان گوشتی، پوشش های فضای باز(گلخانه ای)را از جمله زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در ششمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه عنوان کرد و افزود: درختچه های تزئینی و نهال ، گل خشک طبیعی ، گیاهان دارویی، نهاده های کشاورزی ( بذر و کود) ، سم وکود شیمیایی، ماشین آلات وادوات باغبانی و کشاورزی ، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری ، تجهیزات آزمایشگاهی ،طراحی فضای سبز، چراغهای روشنایی پارکها، سازه های گلخانه ای از محور های ششمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تبریز است .

وی درخصوص برنامه های جانبی ششمین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه اظهار داشت:سمینارها و کارگاه های آموزشی توسط مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار می شود که در آن کارشناسان گل و گیاه جهت پاسخگویی به سوالات مراجعین و بازدید کنندگان حضور دارند و علاوه برآن کلینیک رایگان گل و گیاه و ایجاد ایستگاه نقاشی برای کودکان نیز از دیگر برنامه های حاشیه ای نمایشگاه به شمار می رود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در طول برگزاری نمایشگاه، نحوه کاشت انواع گل‌ها و گیاهان آپارتمانی و نهال به بهره برداران ، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان آموزش داده می‌شود ادامه داد: آخرین روش‌های آبیاری و جدیدترین وسایل مکانیزه گل و گیاه از جمله خدمات قابل ارائه در این نمایشگاه خواهد بود و تلاش می‌شود تا در این نمایشگاه و همه نمایشگاه مرتبط با بخش کشاورزی با اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ استفاده بهینه از آب و خاک و نقش و اهمیت این موهبت الهی را در زندگی انسان بیان کنیم.

وی یکی دیگر از اهداف این نمایشگاه را جذب سرمایه گذاران در زمینه گل و گیاه و تشویق و ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان جهت ارتقاء کیفی محصولات عنوان نموده و افزود : توجه به نقش و اهمیت گل و گیاه در زندگی روزمره مردم، اشاعه و گسترش هرچه بیشتر فرهنگ احداث ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و گل گیاه، برقراری ارتباط با شهروندان و افزایش آگاهی آنان از فضاهای سبز شهری ، باغات و جنگل ها از مهمترین اهداف این نمایشگاه است.

محمدیان آشنایی مردم و بهره برداران بخش را با توانمندی های شرکتهای خصوصی فعال در رابطه با گل و گیاه و مشارکت کنندگان در پرورش گل‌ها و گیاهان و اشتغالزایی، آشنایی کارشناسان با آخرین دستاوردها در خصوص فضای سبز و گلها و گیاهان و فرهنگ سازی بازار را از دیگر اهداف این نمایشگاه برشمرده و ادامه داد: درآمدبالا و اشتغالزایی صنعت گل و گیاه ، نظرها را به سوی خودجلب نموده و تلاش می کنیم با گسترش کشت و کار گل های زینتی ، در بالابردن توان اقتصادی و سهم صادراتی بخش کشاورزی استان قدمهای ویژه ای برداریم.

ششمین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه ، ابزار، ادوات باغبانی وتجهیزات گلخانه ای کشور از روز سوم الی هفتم خرداد ماه درسالن امیرکبیر نمایشگاه بین المللی تبریزبا حضور صدهاشرکت داخلی وخارجی برگزار می شود و علاقمندان می توانند درتاریخ اعلام شده ازساعت 15عصر الی21 شب از آن بازدید کنند.