به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غلامرضایی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از یک میلیارد و 129 میلیون متر مکعب از دشت ها و منابع آبی استان برداشت شده است، افزود: 153 میلیون متر مکعب از این آبها مازاد از پتاسیل آبی استان بوده که هم اکنون با کسری مخزن مواجه هستیم.

وی با اشاره به وجود 11 هزار و 59 منبع آبی در استان اظهارکرد: سه هزار و یک حلقه چاه، دو هزار و 52 دهنه چشمه و شش هزار و شش قنات در استان وجود دارد که به عنوان منابع آبی از آنها استفاده می شود.

وی با با بیان اینکه باتوجه به خشکسالی های 14 ساله در استان سطح آب زیرمینی استادر حال افت است، ادامه داد: پتانسیل واقعی استان برای برداشت از منایع آبی زیر زمینی 968 میلیون متر مکعب است که برداشت مازاد باعث افت سفره های آب زیر زمینی شده است.

وضعیت بحرانی دشتهای خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهارکرد: در محدوده استان خراسان جنوبی تعداد 33 محدوده مطالعاتی اصلی قرار دارد که از این تعداد 24 محدوده مستقل و 9 محدوده مشترک با استان های مجاور است.

وی گفت: از مجموع دشتهای استان دو محدوده سده و سرایان در وضعیت ممنوعه بحرانی،16 دشت در وضعیت ممنوعه و 15دشت نیز به عنوان دشت آزاد تلقی می شوند.

غلامرضایی با تاکید بر اینکه افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن در دشت های استان، محدودیتهای زیادی در توسعه بهره برداری به وجود آورده است، افزود: مهم ترین محدودیت ها شامل ممنوعیت برداشت آب از دشت ها برای جلوگیری از تشدید افت، شور شدن تدریجی آب زیرزمینی، کاهش توان آبدهی چاه ها، خشک شدن قنوات، کمبود آب برای تامین آب شرب و صنعت و سر انجام ایجاد موانع سر راه رشد و توسعه استان است.

وی بیان کرد:: در حال حاضر تقریبا از همه ظرفیت ها و پتانسیل های آبی استان به ویژه آب های زیر زمینی، استفاده شده و نه تنها امکان توسعه بهره برداری وجود ندارد، بلکه بهره برداری پایه دار و دائمی نیز در خطر جدی قرار گرفته است.