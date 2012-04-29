به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ سید مسعود جزایری در جمع تعدادی از مدیران راهبردی حوزههای فرهنگی و رسانهای نیروهای مسلح با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس و اشاره به آمادگیهای همه جانبه نیروهای مسلح در حفظ قلمرو سرزمینی و تمامیت ارضی و منافع ملی کشور گفت: اقتدار و توان بازدارندگی ایران اسلامی، امروز مطمئنترین ظرفیت برای تضمین صلح و امنیت پایدار و حفظ مناسبات منطقهای در حوزه خلیجفارس است.
وی افزود: چالشآفرینی و تردید افکنی پیرامون خلیجفارس تلاشی بیهوده بوده و دولتها و شیوخ عرب منطقه باید بدانند این دامی است که دشمنان اسلام برای آنها پهن کردهاند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح، تلاش سران برخی کشورهای عربی در طرح ادعاهای واهی و بیاساس در مورد خلیج فارس و یا مالکیتهای جعلی بر جزایر سهگانه را بازی کردن در زمین آمریکا و قدرتهای استعماری و استکباری معرفی و با تاکید بر هزینهبر بودن آن برای آنها تصریح کرد: تجربه نشان داده است این سناریو استکباری هیچ سودی را عاید طراحان و مجریان آن نکرده است.
رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با بیان اینکه خلیج فارس منطقهای تاثیرگذار در مقیاس جهانی است و در صورت مواجهه با هر نوع بحران چالشهای امنیتی و منطقهای به حوزههای فرامنطقهای توسعه خواهد یافت، اظهار داشت: رویکرد حاکمان آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی جامعه جهانی را نگران ساخته است جامعهای که از به مخاطره افتادن امنیت و آرامش خود هراسان است.
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در تبیین الگوهای مطرح در شکلدهی به نظام امنیتی مطمئن گفت: ترتیبات امنیتی این منطقه راهبردی بدلیل حضور قدرتهای سلطهگر و استعماری به لحاظ روانی نتوانسته است شکل واقعی و مطمئنی بیابد و متاسفانه با دخالت آنان نه تنها نیاز ملتها و کشورهای منطقه پاسخ داده نشده بلکه ثبات و امنیت پایدار و شکلگیری مناسبات و همگرایی منطقهای فراگیر و دائمی را در یک ابهام روانی قرار داده است.
وی با اشاره به تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک الگوی امنیتی جامع و کارآمد با مشارکت و همکاری کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس افزود: نظام سلطه و در خط مقدم آن آمریکا همواره در تلاش برای مانع تراشی در مسیر گسترش مناسبات و تعاملات ایران با کشورهای منطقه بویژه کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس بوده و تمامی ترفندها و راهکارهای خود را برای عدم شکلگیری الگوی مبتنی بر امنیت درونزا در این منطقه بکار گرفته است.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: آمریکا و متحدان کاخ سفید منافع خود را در ایجاد شکاف و اختلاف بین ایران و همسایگان جستجو میکند و همواره ترتیبات امنیتی مورد نظر غرب که نگاهی به تضمین امنیت رژیم صهیونیستی دارد را مورد تاکید قرار میدهد.
جزایری توهمات ناشی از جوسازیها و عملیات روانی غربیها برای برخی شیخنشینهای منطقه از طریق تمرکز بر پروژههای ایران هراسی را مانعی برای امنیت فراگیر و پایدار در منطقه راهبردی خلیج فارس دانست و تصریح کرد: منشاء تمامی ناامنیها و بی اعتمادیها حضور نامشروع قدرتهای فرا منطقهای و نیروهای بیگانه و سلطهگر در منطقه است و اگر یک عزم و اراده فراگیر و مشترک برای اخراج و خلع ید قدرتهای وابسته به بلوک سلطه در بین کشورهای این منطقه حیاتی و حساس شکلگیرد، مطمئناً آیندهای سرشار از آرامش، آسایش و حرکت رو به پیشرفت و تؤام با تعاملات سازنده، مثبت و متناسب با اهداف راهبردی جهان اسلام در منطقه رقم خواهد خورد.
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: خارج از پروپاگاندای رسانهای و عملیات روانی رژیمهای سلطه،با حضور قدرتمند ایران اسلامی امنیت مناسب در این منطقه به خوبی حفظ شده است.
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