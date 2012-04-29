سروش عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اینکه بدهی‌های سال گذشته فشارزیادی بر هیئت کبدی استان اصفهان وارد می‌کند با این حال با جدیت به استقبال رقابت‌های کبدی قهرمانی آسیا می‌رویم.

وی با بیان اینکه هیئت کبدی استان اصفهان تا چند وقت گذشته مورد حمایت اداره راه و ترابری استان اصفهان بوده است، تصریح کرد: با به وجود آمدن قانون منع حمایت دستگاه‌های دولتی از ورزش قهرمانی هیئت کبدی استان اصفهان باید با رایزنی‌های مختلف حمایت سایر باشگاه‌‌ها را کسب کند.

دبیر هیئت کبدی استان اصفهان با اشاره‌به رقابت‌های المپیاد ورزشی ایرانیان گفت: این هیئت برای حضور کبدی کاران اصفهانی در رقابت‌های المپیاد ورزشی ایرانیان، مسابقات کبدی قهرمانی استان را در رده سنی نوجوانان و در اواخر ماه جاری برگزار می‌کند.

عسگری تاکید کرد: هیئت کبدی استان اصفهان در طی دو سال پیاپی توانست عنوان قهرمانی لیگ باشگاه‌های کشور را از آن خود کند اما از این پس با دست خالی به سوی آینده کبدی استان حرکت می‌کند.

